5800 Berner Betriebe kontrolliert – Lebensmittelkontrolle beanstandet jede zehnte Probe

Unhygienisch, verdorben oder gesundheitsgefährdend: Von den 9000 Lebensmittelproben aus 5800 Betrieben, welche die Mitarbeitenden des Kantonalen Laboratoriums 2021 untersuchten, genügten 900 nicht den Standards. Das schreibt der Kanton Bern in einer Mitteilung vom Mittwoch. Für 136 Betriebe hatte die Kontrolle «einschneidende Massnahmen» zur Folge, weil ihr Umgang mit Lebensmitteln «mangelhaft» war.

In Produktionsbetrieben untersuchte das Kantonslabor 2000 Proben. Hier konzentrierte man sich auf leicht verderbliche Ware, wie etwa Patisserie, Sandwiches oder vorgekochte Speisen. Von diesen Proben wurden 580 beanstandet. Die Betriebe hatten die Lebensmittel zum Beispiel zu lange gelagert, zu wenig gekühlt oder unhygienisch behandelt.

Die Zahl der Proben blieb gegenüber 2020 etwa gleich hoch. Vor der Pandemie habe das Kantonslabor allerdings jeweils mehr Proben kontrolliert. Dies hänge damit zusammen, dass die Betriebe wegen Corona länger schliessen mussten, sagt der Kantonschemiker Otmar Defolorin gemäss der Mitteilung.

Kontrolle in Schulen

Einen weiteren Schwerpunkt legten die Kontrollierende auf die Chemielabors in den Schulen. Dort stellten sie etwa fest, dass Chemikalien teilweise in Lebensmittelverpackungen aufbewahrt wurden. Die Inspektionen hätten gezeigt, dass viele Schulen den Umgang mit Chemikalien nicht geregelt haben, so Deflorin. Die Schulen seien angewiesen worden, alte und verbotene Chemikalien zu entsorgen und Mehrfachbestände aufzuheben.

