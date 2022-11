Zoom – Lebenshof statt Schlachtbank Der Berliner Fotograf Nikita Teryoshin erzählt in «Animal Escape Plan» die Geschichten von Tieren, die der Massentierhaltung entkommen sind. Xymna Engel

Wolfgang auf dem Hof Sonnenwende, Burgenland Österreich Alle Fotos: Nikita Teryoshin

Eigentlich sollten Ferdinand, Wolfgang und Halla gar nicht mehr da sein. Ihr Fleisch sollte längst zu Wurst und ihr Fell zu Pelzmänteln verarbeitet sein. Doch Ferdinand, Wolfgang und Halla sind der Massentierhaltung entkommen. Wie viele andere Nutztiere, deren Geschichten Nikita Teryoshin in seinem Bildband «Animal Escape Plan» erzählt.

Klara auf dem Hof Butenland, Butjadingen an der Nordsee

Flausch und Lisa in Mecklenburg Vorpommern

«Die Tiere sind Opfer, aber ich möchte sie gern als Helden zeigen», sagt der Berliner Fotograf, der 2021 quer durch Deutschland und Österreich gereist ist und verschiedene Lebenshöfe besucht hat. Hier können Tiere, die aus der Massentierhaltung, aus Labors oder aus Pelzzuchtfarmen stammen, ihren Lebensabend verbringen.

Viola auf dem Erdlingshof in Kollnburg, Bayern

Nico auf dem Erdlingshof in Kollnburg, Bayern

Ferdinand auf dem Erdlingshof in Kollnburg, Bayern

So begegnete er etwa Ferdinand, einem Stier, der mit elf Monaten aus der Tötungsgasse eines Schlachthofs in den angrenzenden Wald floh. Zwei Wochen versteckte er sich dort und wurde schliesslich von einem Lebenshof aufgenommen. Oder dem ehemaligen Turnierpferd Cello, das der Turnierstress krank machte. Es brauchte starke Schmerzmittel und litt an Atemwegserkrankungen und einer Immunschwäche. Kurz: Es wurde unnütz und sollte getötet werden. Heute lebt Cello auf einem Hof in Niedersachsen. Weil seine Haut empfindlich auf Sonnenlicht reagiert, trägt er oft einen Umhang, der ihn aussehen lässt wie ein Zebra.

Cello auf dem Hof Butenland, Butjadingen an der Nordsee

Schwein auf Lebenshof in Brandenburg (Name unbekannt)

Bonney auf dem Hof Sonnenwende, Burgenland Österreich

Jedes Jahr werden in Deutschland rund 760 Millionen Landtiere geschlachtet. In der Schweiz sind es laut der Tierrechtsorganisation Peta 55 Millionen Tiere, das sind über eine Million pro Woche. Oder 100 pro Minute.

Manuela auf dem Hof Butenland, Butjadingen an der Nordsee

Schwein auf Lebenshof in Brandenburg (Name unbekannt)

Nikita Teryoshin begibt sich mit den Tieren auf Augenhöhe, fotografiert nie von oben herab. Er zeigt auf seinen Bildern aber keine Bauernhofidylle, die Dunkelheit erinnert an die Gefahr, der die Tiere entkommen sind.

Und auch eine bittere Erkenntnis bleibt: Allein wären viele unserer Nutztiere gar nicht mehr lebensfähig.

Infos einblenden «Nikita Teryoshin: Animal Escape Plan»

Pupupublishing, Berlin, 2022.

ca. 20 Franken

Xymna Engel ist Kulturredaktorin und mag Kunst an ungewöhnlichen Orten. Sie hat Medienwissenschaft, Kunstgeschichte und Germanistik studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.