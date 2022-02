Sturmtief Zeynep – Lebensgefahr: Höchste Wetterwarnung in England und Holland ausgerufen In Nordwesteuropa wird mit gefährlichen Orkanböen gerechnet. Auch auf die Schweiz hat das Sturmtief Zeynep Auswirkungen. UPDATE FOLGT

Das Sturmtief Eunice, im deutschsprachigen Raum Zeynep genannt, bringt starke Winde und hohe Wellen an die Küste von Wales. Die Schulen wurden geschlossen, die meisten Zugverbindungen annulliert. Foto: Matthew Horwood (Getty Images)

Der Sturm «Zeynep» mit gefährlichen Orkanböen in Teilen Europas dürfte die Schweiz nach Ansicht von Meteorologen nur am Rande treffen. In der Nacht auf Samstag werden im Flachland Böenspitzen von bis 80 Kilometern pro Stunde erwartet, in den Bergen teils Orkanböen.

In der Schweiz werde man das Sturmtief aber nicht so extrem spüren wie in Teilen von Nordwesteuropa, teilte der Wetterdienst Meteonews am Freitag mit. Eine spürbare Auswirkung des Sturms sind in der Schweiz demnach vor allem die für Februar milden Temperaturen. Nördlich der Alpen dürften die Höchstwerte am Freitag 15 bis 18 Grad erreichen. Auch in der Höhe war es mild, die Nullgradgrenze lag um oder über 3000 Meter.

Sturmgefahr in Nordwesteuropa

Europa wird derzeit von schweren Stürmen heimgesucht. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Freitagnachmittag die Ankunft von Orkantief Zeynep, das mit Windgeschwindigkeiten von mehr als hundert Stundenkilometern vor allem die Nordhälfte treffen soll. Die Deutsche Bahn stoppt deswegen sukzessive ihren Fern- und Regionalverkehr in Norddeutschland.

Der Wetterdienst gab bis zum Freitagmittag flächendeckende Unwetterwarnungen für die Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und die grössten Teile von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt heraus. Gleiches galt für Teile Sachsens und des Saarlands sowie einzelne Gebiete in Thüringen, Hessen und Bayern.

In Deutschland hat am Donnerstag bereits Sturm Ylenia für Schäden und vier Todesopfer gesorgt. Foto: Sean Gallup (Getty Images)

Den Meteorologen zufolge war mit Windgeschwindigkeiten von hundert bis 140 Stundenkilometern zu rechnen. Für den Bereich der Nordseeküste in Schleswig-Holstein und Niedersachsen galt wegen Orkanböen mit wahrscheinlich mehr als 140 Stundenkilometern in der Nacht zu Samstag sogar eine Warnung vor einem extremen Unwetter. Gleiches galt demnach für einige Höhenlagen weiter südlich, etwa im Harz.

Alarmstufe Rot in Holland

Auch Frankreich und die Niederlande bereiten sich auf den aufziehenden Sturm vor. In Frankreich hat der Wetterdienst eine Unwetterwarnung für fünf Departements im Norden erlassen. Es drohten Windgeschwindigkeiten bis zu 140 Kilometern pro Stunde und bis zu vier Meter hohe Wellen an der Küste, teilte der Wetterdienst am Freitagmorgen mit. Der Zugverkehr im Norden und in der Normandie wird bis auf einzelne Ausnahmen eingestellt.

In den Niederlanden gilt für weite Teile des Landes die schwerste Stufe des Wetteralarms, Code Rot. Der Wetterdienst KNMI warnte am Freitag vor «gefährlichen Situationen» durch sehr schwere Windstösse mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern, vor allem an den Küstenprovinzen im Westen, Norden sowie die Regionen um das Ijsselmeer und das Wattenmeer. Auch hier wird der Zugverkehr aus Vorsicht eingestellt. Der Amsterdamer Flughafen Schiphol kündigte Ausfälle und Verspätungen an. Wegen des Sturms sollten auch viele Impf- und Testzentren bereits am Nachmittag geschlossen werden.

Warnung vor Lebensgefahr in England

In der britischen Hauptstadt London, dem Süden Englands sowie in Wales waren am Freitag Millionen Menschen dazu aufgerufen, zuhause zu bleiben. Wie der britische Wetterdienst mitteilte, droht wegen umherfliegender Trümmerteile bei Sturmgeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde Lebensgefahr. Wie der britische Wetterdienst Met Office mitteilte, sei mit abgedeckten Dächern, entwurzelten Bäumen und Störungen im Zug- und Schiffsverkehr zu rechnen. Menschen an der Küste wurden vor grossen Wellen und Überschwemmungen gewarnt.

Der BBC zufolge könnte es sich bei Eunice, wie das Sturmtief Zeynep in Grossbritannien genannt wurde, um einen der schwersten Stürme in dem Land seit Jahrzehnten handeln. In Irland haben heftige Winde bereits zu Stromausfällen bei rund 55’000 Haushalten geführt. Auf der Isle of Wight wurde kurz nach Mittag eine Windböe von 196 km/h registriert. Es sei die wahrscheinlich höchste jeweils gemessene Windspitze in England, wie der Wetterdienst Met Office schreibt. Gemessen wurde sie beim Leuchtturm The Needles, auf Meereshöhe. Die Isle of Wight befindet sich in Südengland, vor Southampton.

Die Londoner Flughäfen Heathrow und City Airport bereiteten Passagiere auf Verspätungen und Flugausfälle vor. Londons Bürgermeister Sadiq Khan warnte die Menschen davor, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. «Ich rufe alle Londoner dazu auf, zuhause zu bleiben, gehen Sie keine Risiken ein und reisen Sie nicht, es sei denn, es ist unbedingt notwendig», schrieb Khan auf Twitter. Mehrere Fährverbindungen zwischen Dover und Calais wurden gestrichen. Auch mehrere nationale Bahnbetreiber rieten von Reisen ab. In Wales wurde der Zugverkehr am Freitag komplett eingestellt.

Lebensgefahr in London: Sturm Dudley und nun Sturm Eunice lassen Bäume umkippen. Die Menschen sollen wenn immer möglich Zuhause bleiben, rät der Bürgermeister. Foto: Andy Rain (Keystone/EPA)

In der Nacht zu Donnerstag hatte bereits Sturm Dudley – Ylenia im deutschsprachigen Raum – zu schweren Behinderungen im Zugverkehr in Schottland und dem Norden Englands geführt. Tausende Haushalte im Norden Englands wurden von der Stromversorgung abgeschnitten. An der Nordsee sorgte Ylenia für eine Sturmflut und hat in Teilen Deutschlands Schäden angerichtet. Mehrere Menschen starben bei wetterbedingten Unfällen. Es kam zu Sachschäden und Verkehrsbehinderungen.

SDA/AFP/anf

