Vorsicht mit dem Spaten

Das Wetter lockt seit Tagen nach draussen. Der Boden ist nicht mehr gefroren, bald kann der Garten ausgewintert werden. Das ist, bei weiterhin vorteilhafter Witterung schon Mitte März möglich, aber im April reicht es ebenso. Das ist das Schöne am Gärtnern: alles zu seiner Zeit und wie es einem und den Pflanzen passt. Natürlich gibt es Zeitfenster für Pflanzungen, und jedes Gemüse hat seine Vorlieben, wann es in den Boden will. Aber zum Glück bedeuten verpasste Zeiten, dass man maximal ein Jahr Geduld haben muss.

Möglichst wenig stören

Es braucht nicht ein ganzes Arsenal an Werkzeugen, um den Boden pflanzfertig zu präparieren: Eine Grabgabel, eine Zinken- oder Blatthacke, eine Schaufel, eine kurzstielige Handhacke und eine Pflanzkelle reichen aus. Wer den Boden besonders feinkrümelig haben möchte, nimmt noch einen Kräuel dazu. Grundsätzlich gilt: Ein gesunder Boden, auf dem die Pflanzen bisher gut gewachsen sind, dessen Erde eine Krümelstruktur aufweist und weder sehr lehmig noch sandig ist, soll möglichst wenig gestört werden. Da schadet eine tief greifende Bodenbearbeitung mehr, als sie nützt.

Ebenso kontraproduktiv ist eine tiefe Bodenbearbeitung bei stark verunkrauteten Flächen: Damit holt man nur schlummernde Beikrautsamen an die Oberfläche, die dann munter keimen. Zudem fördert es die Ausbreitung von sich vegetativ, also durch unterirdische Organe wie der Wurzel, verbreitenden Problembeikräutern wie Zaunwinde oder Giersch, weil durch die Bodenbearbeitung die unterirdischen Organe zerhackt werden, aus denen viele neue unwillkommene Pflänzchen spriessen. Apropos Giersch: Die jungen Blätter sind im frühen Frühling, als Spinat oder Pesto zubereitet, ein gesunder Genuss. Und: Stetiges Abpflücken schwächt die Pflanze auf Dauer.

Nutzpflanzen

Nutzpflanzenbeete sind meist für einjährige Kulturen vorgesehen. Falls dazwischen mehrjährige Kräuter wie Salbei oder Rosmarin leben, umso besser für die Regulation von Lästlingen und das durchmischte Miteinander. Um die Kräuter herum ist der Boden problemlos zu bearbeiten. Doch zuerst darf – sofern vorhanden – das restliche Wintergemüse abgeerntet werden, typischerweise sind das Rosen- und Federkohl, Lauch und Nüsslisalat. Die Blätter des Rosenkohls sind übrigens ebenso schmackhaft wie die Röschen. Sowieso: Bei vielen Gemüsen kann die ganze Pflanze gegessen werden. Selbstverständlich gilt das nur für Gemüsearten ohne giftige Organe. Vom Verzehr von Blättern oder Blüten von Nachtschattengewächsen (Kartoffeln, Auberginen) ist unbedingt abzusehen, diese sind stark giftig.

Zerkleinerte Ernterückstände können im Boden belassen werden, das Gleiche gilt für die im Biogarten fast obligate Wintergründüngung: Diese wird in fingerlange Stücke zerhackt und oberflächlich in den Boden eingearbeitet. Nach zwei bis drei Wochen ist die grüne Masse verschwunden – das heisst: von den Bodenlebewesen aufgenommen und in Nährstoffe umgewandelt. Je nach Wurzeltiefe hat die Gründüngung zudem einen bodenlockernden Effekt.

Maximal eine Schaufel Kompost pro Quadratmeter

Falls der Boden nackt überwintern musste, ist eine Lockerung mit der Grabgabel angezeigt: Diese in kurzen Abständen in den Boden stossen und am Griff vor und zurück bewegen, keinesfalls den Boden umwälzen. Das «Umgraben» ist ein hartnäckiger Gartenmythos und für die Bodenlebewesen zutiefst verwirrend. Die wissen, in welcher Bodenschicht ihr Zuhause ist, und wollen auch dort bleiben. Nach der Lockerung maximal etwa eine Schaufel Kompost pro Quadratmeter in den Boden einarbeiten. Diese Düngegabe reicht meistens für die ganze Saison, nur stark zehrende Kulturen wie Tomaten oder Kohlarten brauchen mehr Futter.

Auf dem pflanzfertigen Boden kann bereits im März allerlei ins Beet: Spinat, Zwiebeln, Kresse, Erbsen und Zuckerschoten (Kefen) sowie die robuste und schmackhafte Puffbohne. Ebenso können die ersten Karotten gesät werden: Deren Samen sind sehr fein, damit sie nicht in den Untiefen der grobkrümeligen Erde verschwinden, kann zuerst eine dünne Schicht Aussaaterde verteilt werden, dann säen und mit etwas Aussaaterde abdecken.

Zierpflanzen

In Zierpflanzenbeeten wohnen meist mehrjährige Pflanzen, also Stauden, Gräser und Gehölze sowie hoffentlich Blumenzwiebeln. Sind Letztere vorhanden, sollte der Boden nicht gehackt werden, dies schädigt die Zwiebeln. Sind keine Zwiebeln im Boden, kann dieser oberflächlich bearbeitet werden, aber auch hier ist keine Wurzelbehandlung nötig, denn ein gut durchwachsener Boden enthält viele unterirdische Organe, die zu einem gesunden Bodengefüge beitragen. Eine jährliche Düngegabe ist oft nicht nötig, natürlich gibt es Ausnahmen – Rosen zum Beispiel.

Die meisten Stauden überleben den Winter unterirdisch oder sehr bodennah. Die Blütenstände der letzten Saison sterben ab. Das heisst, dass Stauden und auch Gräser Anfang Frühjahr etwa eine Handbreit über dem Boden zurückgeschnitten werden, damit ihr frisches Grün ungehindert spriessen kann. Vorsicht beim Schneiden von Gehölzen, da sind viele übereifrig und schneiden die kommenden Blüten oder Früchte ab – wer unsicher ist, überlässt die Arbeit besser einer Fachperson.

