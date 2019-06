Herr Schmidt, morgens erklären Sie 30 Schülern Mathe, abends schauen Ihnen Tausende beim Lösen von Gleichungen zu. Wie ist aus dem Lehrer Schmidt der Youtuber «Lehrerschmidt» geworden?

Bevor alles anfing, war ich Lehrer einer Hauptschulklasse. Ganz liebe Zehntklässler, nur Hausaufgaben haben sie nicht gemacht. Sie hatten immer die gleiche Ausrede: Zuhause war das plötzlich zu schwierig. Also habe ich meine Handykamera in die linke Hand genommen, mit rechts die Aufgabe vorgerechnet und diese kurzen Videos auf den Schulserver gestellt.

Ihre Lernvideos waren also ausschliesslich für Ihre Schüler gedacht?

Ja, so war der Plan, aber nach kurzer Zeit war der Schulserver voll. Also habe ich die Videos auf Youtube hochgeladen und sie über einen verdeckten Link an meine Schüler geteilt. Doch plötzlich hatte ich mehr Follower als Schüler.

Was war passiert?

Das habe ich meine Schüler auch gefragt. Ja, Herr Schmidt, haben die gesagt, das hatten wir anders vereinbart. Aber unsere Freunde von der Realschule hatten auch Probleme in Mathe. Da haben wir ihnen die Videos gezeigt. Das ist doch kein Problem, oder? So bin ich zum Mathe-Influencer geworden.

«Gerade von den älteren Kollegen habe ich richtig Haue bekommen.»

Wenn Ihre 165'000 Abonnenten und viele andere Ihre Videos gucken, sehen sie davor manchmal Werbung. Hatten Sie keine Gewissensbisse, als Lehrer eine kommerzielle Plattform zu nutzen?

Doch, total. Als ich vor vier Jahren die ersten Videos hochgeladen habe, hatte Youtube auch noch so einen Schmuddel-Ruf. Gerade von den älteren Kollegen habe ich richtig Haue bekommen. Wie ich mich so zur Schau stellen könne? Und: Das gehört ins Klassenzimmer und nicht auf Youtube!

Sie haben jetzt einen öffentlichen Youtubekanal. Youtube will Ihre Schüler so lange wie möglich auf der Plattform halten. Dem Unternehmen ist egal, ob sie Mathe oder Musikvideos gucken.

Die Kritik sehe ich auch. Aber ich glaube, es ist andersrum: Die Schüler sind sowieso da. Wenn es gut läuft, gucken sie auch Mathe. Aus meiner Sicht ist das ein Grund, warum Lernkanäle so gut laufen.