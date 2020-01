Haben Sie den Schweizer Pass verdient?

Was ist die gesetzlich erlaubte Menge Alkohol beim Autofahren?

Wie gross ist in der Schweiz der Anteil jener, die keiner Glaubensgemeinschaft angehören?

Wie viele Gemeinden gab es 2019?

Wie viele Prozent der Bevölkerung haben eine andere Muttersprache als eine der Landessprachen (Französisch, Deutsch, Italienisch und Rätoromanisch)?

Was trifft auf die Bundesverfassung zu?

Welche Aussage zur Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz ist richtig?

Durch eine Initiative kann...

Wann gilt ein fakultatives Referendum als angenommen?

In welcher Stadt hat das Bundesgericht seinen Hauptsitz?

Was sind Iffelen?