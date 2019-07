Work-out für die Mundwinkel

Es gibt nicht viele Stellen am Körper, die vom anhaltenden Trend zur Fitness verschont geblieben sind. Und jetzt gibt es noch eine weniger: In New York geht man neuerdings ins Face Gym. Viel zu lange haben die Sportiven dieser Welt die mehr als vierzig Muskeln in ihrem Gesicht vernachlässigt, es gibt also jede Menge Trainings­einheiten nachzuholen.