Wieso der Weltfrauentag wichtig ist

Der 8. März ist ein Tag, um uns daran zu erinnern, dass die Anliegen von uns Frauen das ganze Jahr über aktuell sind und der überproportionale Einsatz, den viele Frauen für die Gesellschaft leisten, jeden Tag stattfindet. Ja, das muss man hervorheben, und nein, das ist keine Extrawurst.

Der Tag entstand, weil Frauen nicht gleich viel bekamen wie Männer. Wahlrecht, Löhne, andere grundlegende Dinge, die mit Menschenrechten zu tun haben. Es gäbe den Tag nicht, wenn Frauen schon immer gleich behandelt worden wären. All jene, die sich über diesen Tag aufregen, sollten das wissen. Und sie sollten wissen, dass Frauen bis heute, auch in der Schweiz, legitimerweise auf die Strasse gehen, weil sie noch immer nicht gleich behandelt werden.

Zielscheibe des Ärgers und des Unverständnisses über den «Extratag» für die Frau sollten also nicht die Frauen sein, die den Tag hochhalten, sondern jene, die ihnen eine Gleichbehandlung verwehren. Ziel des Ärgers können des Weiteren die träge Politik, all die Strukturen und gesellschaftliche Normen sein, die noch immer nicht fortgeschritten genug sind, um Forderungen nach Lohngleichheit oder vernünftiger Kinderbetreuung obsolet werden zu lassen.

Energie für den Rest des Jahres

Der Tag dient auch dazu, sich zu motivieren, den Rest des Jahres für sich als Frau einzustehen. Diese Jahr werden wir zwar nicht mit Gleichgesinnten auf die Strasse dürfen, doch auch ohne Demo spürt man rund um diesen Tag, unter anderem durch die Medienberichterstattung: Du bist nicht allein. Denn dieses Gefühl überkommt einen im Alltag des Öfteren einmal.

Soll man als Frau etwas sagen, wenn jemand einen sexistischen Witz reisst, der eigentlich unter der Gürtellinie ist, aber trotzdem Gelächter auslöst? Soll man was sagen, wenn man einfachere Aufgaben zugeteilt bekommt als der Kollege? Soll man was sagen, wenn man in einer Sitzung wieder nicht gehört wird, weil alle anderen – Männer – einfach lauter waren?