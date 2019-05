Wie sieht eine Welt ohne uns aus?

Allerdings ist es gar nicht so einfach, sich eine Zukunft vorzustellen, in der wir selber nicht mehr vorkommen. Man kann in dieser Situation ja nicht von einer Erfahrung der Welt ausgehen, schliesslich existiert die Wahrnehmungsmaschine Mensch nicht mehr. Man könnte dieses Problem nun einfach der Erkenntnistheorie überlassen, nur hat es einiges mit der aktuellen Krisenlage zu tun.

Um den Klimawandel zu beschreiben, gewinnen die Forscher der Erde Daten ab: Sie werten die Temperaturkurven über Jahrzehnte aus oder vermessen den ökologischen Fussabdruck. So schaffen wir uns einen Begriff von den Entwicklungen, und trotzdem kommt uns die Erde sehr fremd vor angesichts der merkwürdigen klimatischen Vorfälle, die sich auf ihr abspielen. Wenn mal wieder ein halber Berg runterkommt – wirkt da die Natur nicht wie eine fast okkulte Sphäre, die nur noch aus Gestein und Dunst, aus Sturz-bächen und Schlamm zu bestehen scheint? Sich die Welt als so menschenfeindlich vorzustellen, ist dann doch eine sehr viel beängstigendere Vision als die überwucherten Idyllen aus dem postapokalyptischen Kino.

Der US-amerikanische Philosoph Eugene Thacker hält das Gedankenexperiment in seinem bald auf Deutsch erscheinenden Buch «Im Staub des Planeten» sogar für eine ausgemachte Horrorgeschichte: Die Welt ohne uns ist ein Abgrund, als völlig entvölkerte Erde erscheint sie uns wie ein zutiefst anonymes Schreckgespenst. Wer will sich so etwas ausmalen?

In Form eines Weckers

Die Klimakrise ist so gesehen auch eine Krise der Fantasie. Wir können uns vielleicht noch ein Bild machen von schmelzenden Gletschern, aber auch das nur im Zeitraffer. Für den tiefgreifenden Vorgang einer klimatischen Veränderung des Planeten aber fehlen uns die bildhaften Vorstellungen.

Steile These? Man kann sie an den Klimastreiks in der Schweiz einfach überprüfen, sicher auch gerade heute wieder an den weltweiten Demonstrationen. Wo man sich umschaut, zeichnen die Teilnehmenden wissenschaftliche Visualisierungen wie Zeitstrahlen oder statistische Kurven auf ihre Plakate. Sonst sieht man immer viele Pinguine und Eisbären, und dann natürlich überall das Motiv des Planeten Erde. Entweder ist er im Eimer, oder er brennt, oder er schmilzt, oder er hat die Form eines Weckers angenommen.