Wie sich mit den Grosseltern Milliarden sparen lassen

Ohne Grosseltern stünde einiges still. Tatsächlich funktionieren junge Familien in der Schweiz, in denen beide Elternteile arbeiten, oft nur dank dem Hütedienst von Oma und Opa. 160 Millionen Stunden passen sie jährlich auf ihre Enkelkinder auf. Das entspricht täglich über 400'000 Arbeitsstunden. Und es werden stetig mehr.