Verschont uns mit dieser Pfiffigkeit!

Jetzt gerade ist sie meist in Pfadfinderuniform unterwegs, die pfiffige ältere Dame von der SBB-Werbung. Und kein Zweifel, irgendwann werden wir sie im Alienkostüm sehen, und im Pyjama, und auf einer Bergspitze, und vielleicht auch im Schwimmbad. Denn die Dame ist ein Renner, die SBB haben das richtig erkannt: weil sie offenbar in jeder Gemütslage und Kostümierung jenen pfiffigen Gesichtsausdruck aufsetzen kann, der sich so prächtig macht auf den Plakaten.