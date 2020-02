«Tut mir leid, Madame»

Der Titel des Kammerspiels: Familie sucht Herberge und ist sich für nichts zu schade. Unklar, in welchem Moment der Makler entscheidet, dass er darin eine Rolle übernehmen möchte. Aber irgend­wann gesteht er die Wahrheit: In den vielen Papierhaufen auf seinem Schreibtisch versteckt sich das Paradies. Ein kleines Häuschen mit Apfelbaum vorm Fenster. Er hat einfach nur gewartet, wem er es wann anbietet. In Paris als Makler zu arbeiten, bedeutet nicht, dass man Wohnraum vermittelt. Es bedeutet, dass man über einen geheimen Schatz verfügt, den alle suchen.

Das Paradies, das wird noch vor dem Einzug klar, ist natürlich kein Paradies. Zu den Dingen, welche die Vermieterin bei der Besichtigung verspricht, gehören die Reparatur der Klingel, das Entfernen des Schimmels an den Schlafzimmerfenstern und das Anbringen von ein paar Brettern über der Waschmaschine. Dort befindet sich eine der wenigen Wandflächen, die in diesem Häuschen noch nicht genutzt sind. Wie in so vielen Pariser Wohnungen spiegelt sich in diesem Haus die gesamte Stadt: Es ist viel zu eng, und es ist auf genau die Art und Weise alt, die von aussen schön aussieht und von innen zerfällt.

Angst vor der Zugluft

Wie kompliziert es ist, in Europas Lieblingsmuseum zu leben, merkt man nicht nur in den eigenen vier Wänden. Selbst für die Mächtigsten ist es nicht ganz einfach. Besucht man den Elysée-Palast, dann wird man zwar einerseits mit einer beeindruckenden Fülle an Blattgold konfrontiert. Doch andererseits braucht es keinen allzu kritischen Blick, um die Risse in den Wänden zu sehen und um zu bemerken, wie sich die Mitarbeiter um elektrische Heizlüfter sammeln, weil die Fenster genauso alt wie undicht sind. Was hilft all der Pomp, wenn man Angst vor Zugluft hat?

Zurück in das kleine Haus mit dem Apfelbaum. Ein Haus in Paris? Zur Miete? Zugegeben: grosses Glück. Und doch sieht man noch viele dieser Häuser. Sie stehen in all den kleinen Nischen, die von Georges-Eugène Haussmann verschont blieben. Mitte des 19. Jahrhunderts begann Haussmann, die grossen Boulevards anzulegen, die viele sofort vor sich sehen, wenn sie an Paris denken. Doch Paris besteht nicht nur aus Grossbürgerwohnungen, aus mit imperialem Sendungsbewusstsein angelegten Sichtachsen und aus Trottoirs, die so breit sind, dass sie locker noch ein Strassencafé beherbergen können. Gerade an seinen Rändern haben sich kleine Dörfer erhalten. Das alte Paris der Arbeiter, mit Kopfsteinpflaster und manchmal sogar Gärtchen. Das ­besagte Haus mit dem Apfelbaum wurde vor 200 Jahren gebaut, bis vor 50 Jahren war die Toilette noch ein Bretterverschlag im Innenhof. «Meine Eltern haben hier ganz bescheiden gelebt», sagt die Vermieterin gern. Sie verlangt heute eine absolut unbescheidene Miete und will die alten Zeiten dennoch nicht ganz verloren geben: Das Klo hat sie zwar ins Haus hineinverlegt, doch für ein Waschbecken hat es nicht gereicht. Nur kein falscher Luxus, es gibt ja schliesslich die Spüle in der Küche.

Nach Paris kommt niemand wegen der Parks oder der Natur.

Die Enge in Paris führt zu zweierlei Wahnsinn. Zum einen das völlige Freidrehen des Immobilienmarkts. Es gehört zu gern gepflegten Pariser Hobbys, beim Sonntagsspaziergang vor den Vitrinen der Maklerbüros stehen zu bleiben und sich gegenseitig die Angebote vorzulesen. «Hast du das gesehen? 30 Quadratmeter für eine halbe Million.» «Nein! Oh Gott. Wirklich.» Die andere Form des Wahnsinns, der aus dem Platzmangel in dieser lückenlos bebauten Stadt entsteht, betrifft den Einzelnen. Paris kann einen verrückt machen. Es war ein warmer Sommertag, als die Vermieterin des Apfelbaumhauses feststellte, dass ein Gitter vors Fenster muss. Weil sie ein halbes Jahr nach Einzug nicht dazugekommen war, die Klingel zu reparieren, und das Fenster im Erdgeschoss zur Strasse hin liegt und als Kontaktzentrale zur Aussenwelt dient, sollte das Gitter nicht allzu massig werden, damit jeder Gast weiterhin an die Scheibe klopfen kann. Doch das Anbringen von ein paar Eisenstäben schien angemessen zu sein, seit der Nachbar die Scheibe eingeworfen hatte.