Sparst du noch oder lebst du schon?

Sparen sagt uns: Sei nicht zu ausschweifend, übe dich in Bescheidenheit, vielleicht sogar Selbstgeisselung, protze nicht, sei überlegt, denke voraus, investiere in deine Zukunft, eine gute Zukunft – wenn du genug sparst.

Höchstens ein paar Mal im Jahr brechen wir aus. Auf einen Tätsch den halben Monatslohn versoffen, was für eine Nacht. Oder dann die einen grossen Ferien, vielleicht Honeymoon mit Safari, Privatstrand und Sternemenü und so. Zu Hause ist dann gleich wieder Schluss. Kantinenessen, sogar Tupperware.

Und jetzt sollen diese Hemmungen plötzlich fallen. Sparen lohnt sich nicht mehr. Wild Geld verpulvern, einfach mal ... ja ... einfach mal leben. Es gibt das Jetzt, und dieses schmeckt je süsser, desto mehr Leute es zusammen mit einem feiern. Deshalb: alle einladen. Morgen ist morgen. Aber das interessiert heute keinen.

Hier können wir uns doch eine Scheibe abschneiden von denen, die wissen, wie Leben geht. In Ländern, in denen die Leute fröhlicher sind als hier, spontan, locker, obwohl sie sogar weniger haben als wir ... dort, ja dort, wo die Leute gar nicht sparen können.

Und plötzlich stellt man fest: Das ist anstrengend, so von der Hand in den Mund zu leben, nur im Jetzt zu leben. Hätten die Leute was zu sparen, so würden sie es wohl tun.

Also sorry, Leute, die Party ist abgesagt, spart weiter, legt euer Vermögen, solange eins da ist, unters Kopfkissen, steckt es in eure Matratzen oder doppelten Böden. Sparen ist ein Privileg, auch ohne Zins.