Sind Juden ein Sonderfall?

Wenn ich meinem nicht jüdischen Mann gegenüber Befürchtungen hinsichtlich des zunehmenden ­Judenhasses äussere, artet das ­Gespräch oft in einen Disput aus, der mit den Aussagen endet: Nicht nur die Juden seien Opfer gewesen. Weshalb diese nicht nur bei ­meinem Gatten häufig zu beobachtende Reaktion bzw. Verallgemeinerung? Zum einen wollte ich (aus persönlicher Betroffenheit) ja ­einfach nur über die Juden reden (was die anderen Gräueltaten nicht schmälern soll). Zum anderen habe ich doch immer wieder das Gefühl, dass die Juden ein Sonderfall sind. Sie sind fast überall und immer in der Minderheit, und der Antisemitismus scheint schlicht nicht auszumerzen zu sein. S. L.