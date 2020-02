Alleine zum Sehnsuchtskind

22 Uhr. Katja (Name geändert) löst sich im Badezimmer den Eisprung aus, mit einer Spritze in den Bauch, am ­nächsten Morgen fliegt sie nach Kopenhagen. Sechsmal hat sie die Reise zuvor auf sich genommen. Jedes Mal vergeblich. Noch einmal will sie es versuchen. Nun zählt jede Minute. Es geht um alles.