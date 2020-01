Sei anders als alle anderen

Es gibt ja kaum eine schlimmere Frage als die danach, was man eigentlich wirklich will. Nur wenige Fragen können den Menschen in vergleichbare Nöte stürzen. Das gilt für den Job, das gilt für die Liebe – bei beidem kann man sich ja wirklich übel vertun! – und das gilt, natürlich, auch für den Konsum. Wofür will der Mensch sein Geld ausgeben?