Schöne Menschen verwirren unsere Sinne

Wir fallen alle darauf herein, ob wir wollen oder nicht; als Lehrerinnen, Polizisten oder Richterinnen, bei der Wahl der Partner und Freundinnen: Schöne Menschen sind uns automatisch sympathisch. Bereits ­Babys blicken deutlich länger in ein hübsches Gesicht als in ein ­unattraktives. Schuld daran ist ein psychologisches Prinzip namens Attraktivitätsstereotyp. Demnach ist «schön» gleichbedeutend mit «gut» und «gesund».