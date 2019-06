«Liebe ist langweiliger, als wir denken»

Im bürgerlichen Westen der deutschen Hauptstadt leben Menschen, deren Fassade stimmt: herausgeputzte Altbauten, hübsche Boutiquen und Bars, in denen man ab 17 Uhr den ersten Aperol trinkt. Hier hat Holger Kuntze seine Praxis, in der diejenigen Platz nehmen, bei denen hinter der Fassade was durcheinandergeraten ist.