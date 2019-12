Jetzt sorgt Spider-Man für Sicherheit im Flugzeug

Mehr für Youtube als fürs Flugzeug

Es bleibt die Frage, was das alles bringen soll. Bei United Airlines erklärt Lally Meck, die Chefin für Inflight-Entertainment, man wolle mit «Spider-Man» und «Star Wars» «die Aufmerksamkeit für Sicherheit erhöhen». Denn, und jetzt kommt ein erwartbarer Satz von einer Flugmanagerin: «Die Sicherheit an Bord ist uns am wichtigsten.»

Aber dahinter steckt noch mehr. Die Branche ist unter Druck. Zwar wird, trotz Fridays for Future, immer noch jedes Jahr mehr als im Vorjahr geflogen – aber eine Pleitewelle hat etliche Airlines aus dem Markt gebracht. Allein dieses Jahr haben neben Thomas Cook sechs europäische Airlines den Betrieb eingestellt. Profitiert haben vor allem Discounter wie Ryanair.

Deshalb glaubt etwa die Berliner Reisejournalistin Friederike Hintze, die die Website The Frequent Traveller betreibt, dass die Blockbuster-Videos Zeichen einer aggressiveren Marketingstrategie sind: «Gerade Airlines, die nicht auf Billigpreise setzen, wollen nahbar und humorvoll wirken, um Kunden an sich zu binden.» Deshalb seien die Videos in Wahrheit auch weniger für den Gebrauch an Bord gedacht, sondern eher für die virale Verbreitung auf Youtube.

Bei alldem bleibt ein auffälliger weisser Fleck: Airlines im deutschsprachigen Raum. Wer hier nach cineastisch halbwegs anspruchsvollem Material sucht, stösst auf einen alten Clip von Condor, in dem Schauspieler in Winnetou- und Elvis-Kostümen im Flieger sitzen. Von Eurowings findet man auf Youtube einen klamaukigen Sicherheitsspot mit Christoph Maria Herbst als nörgelndem Fluggast Jochen. Der sei allerdings nie an Bord gezeigt worden, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage.

Auch das Sicherheitsvideo der Swiss ist im klassischen Stil gehalten. «Oberste Priorität hat für uns die Vermittlung der Inhalte, in diesem Fall die Sicherheitsanweisungen an Bord», heisst es bei der Medienstelle. Derzeit sei diesbezüglich kein Richtungswechsel geplant. Die Lufthansa hält sich ebenfalls aus der Sache raus: «Wir empfinden das für uns als weniger passend», sagt man dort. Witzige Sicherheitsvideos seien eher was für Ferienflieger. Angesichts vieler Geschäftsreisender habe man nicht vor, sich «vom nüchternen Ton zu verabschieden». Ein anderer Grund, den deutsche Airlines für ihre Zurückhaltung nennen, lässt sich allerdings entkräften. An den Regeln liegt es nicht. Laut der geltenden EU-Vorschrift muss die Sicherheitsunterweisung lediglich so gestaltet sein, dass sie «die Anwendung der im Notfall geltenden Verfahren erleichtert». Dass ein Stormtrooper dies verhindert, ist eher nicht zu befürchten.