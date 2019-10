Ihr könnt mich mal

Es sieht beinahe so aus, als wollten wir gerade einen Teil unserer Errungenschaften schnell wieder loswerden, weil sie uns unheimlich geworden sind. Und sind einige Phänomene nicht wahrhaftig beinahe über Nacht in unseren Alltag gekommen? Plötzlich standen die grünen E-Scooter am Gehsteigrand und warteten darauf, dass ein ehemaliger Fussgänger sie abholte und mit ihnen verlegen grinsend durch den Stadtverkehr schlingerte. Kaum waren sie da, kamen die ersten Unfallmeldungen und bald sogar Berichte über Menschen, die sich auf den Dingern zu Tode fuhren.