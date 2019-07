I don't like Cricket

Proud of our boys who secured our first point--hopefully the first of many more to come. #WorldCup2014#TeamMellipic.twitter.com/9pzyT1Dr3f — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) 16. Juni 2014

Jedenfalls ist das um Welten besser als die britische Premierministerin Theresa May, die sich beim EU-Gipfel hat fotografieren lassen, wie sie Cricket schaut. Die Cricket-WM findet gerade in England und Wales statt, und Cricket, das muss man in Deutschland dazuschreiben, ist den Briten recht wichtig. Aber Theresa May guckt das Match zwischen England und Indien auf einem Macbook (volksnah?), man sieht nur ihren Rücken (begeisterter Gesichtsausdruck?) und ausserdem sitzt sie nicht, sondern sie steht gebeugt vor dem Gerät. Cricket-Matches dauern bei der WM einen Tag. Niemand verfolgt ein Cricket-Match einen Tag lang gebeugt stehend vor einem Macbook. Alles an diesem Foto schreit: Theresa, mach doch mal noch ein Bild für Twitter.

Good to catch up on a fantastic match between @EnglandCricket and India @BCCI at the #CWC19? ? during my trip to EU Council. pic.twitter.com/8oZdLKRdCn — Theresa May (@theresa_may) 30. Juni 2019

Wenn man ein paar Regeln befolgt, sind Fotos beim Sportgucken für Politiker eigentlich ein PR-Elfmeter. Kann man kaum versieben. Aber Theresa May ist ja nicht mehr lange Premierministerin des Vereinigten Königreichs und wenn sie keine Cricket-Funktionärskarriere anstrebt, kommt es auf ein missglücktes Foto mehr auch nicht an.