Everyday for Future

Clara(16) sitzt mit ihrem Vaterbeim Znacht.

Vater: So, heute gibts dein Lieblingsessen!

Sophie: Echt?

Vater: Ja, ein mit Liebe handgeklopftes und handpaniertes Schnitzel.

Sophie: Oh…

Vater: Was, oh?

Sophie: Danke, Papa, das ist total lieb. Aber ich will es nicht.

Vater: Dein Lieblingsessen?

Sophie: Weisst du, wie viel Methangas das Rindsschnitzel gefurzt hat?

Vater: Geht das jetzt wieder los?

Sophie: Der neuste Bericht des Weltklimarats sagt, vor allem auf Fleisch soll man verzichten.

Vater: Jetzt ist es doch schon tot, das Rind. Es kann nicht mehr furzen. Jetzt essen wir das.

Sophie: Nein.

Vater: Doch! Ob du das Schnitzel isst oder wegschmeisst, macht doch fürs Klima keinen Unterschied!

Sophie: Doch.

Vater: Hä?

Sophie: Ich möchte mich entwöhnen.

Vater: Von was?

Sophie: Ich muss mich von all dem entwöhnen, woran du mich gewöhnt hast.

Vater: Ich?

Sophie: Du und Mama, ihr habt mich daran gewöhnt, Fleisch zu essen, ständig Auto zu fahren, in überheizten Räumen zu sitzen und im Winter eine Flugmango zu essen. Und jetzt müssen wir uns alle von diesem Leben entwöhnen. In den Herbstferien fliege ich übrigens nicht mit nach New York.