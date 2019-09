David Wallace-Wells ist kein Öko. Der 37-Jährige ist stellvertretender Chefredaktor des US-Magazins «New York», wohnt in Manhattan, reist um die Welt, mag modische Kleidung und hat an einer Ivy-League-Universität studiert. Als die Geburt seines ersten Kindes bevorstand, begann er sich intensiver für die Zukunft zu interessieren. Was steckt hinter den Klimaprognosen? Wie ernst muss man sie nehmen? Er tauchte tiefer in die Thematik ein, las Studien, begann, führende Klimaforscher zu interviewen. Heraus kam das Buch: «Der unbewohnbare Planet». Es beginnt mit dem Satz: «Es ist schlimmer, viel schlimmer, als Sie denken.» Wallace-Wells zeigt auf, wie unser Leben sich in einer überhitzten Welt verändern wird.