Ehe für alle – die Schweiz hinkt hinterher

Vergangenes Jahr zog das Zurich Pride Festival geschätzte 40'000 Menschen an, die darauf aufmerksam machten, dass homosexuell liebende Menschen hierzulande noch immer nicht die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben wie Heterosexuelle. Dieses Mal lautet das Motto «Strong in Diversity» und soll die Vielfalt der Menschen feiern. An der Forderung der Ehe für alle hat sich aber nichts geändert.

Eine Ausnahme in Westeuropa

Denn die Schweiz hinkt diesbezüglich hinterher. Aktuell erlauben 18 europäische Staaten die Ehe für alle, darunter die Nachbarländer Deutschland, Frankreich und seit diesem Jahr auch Österreich. «Die Unterscheidung in Ehe und eingetragene Partnerschaft lässt sich heute (...) nicht aufrechterhalten, ohne gleichgeschlechtliche Paare zu diskriminieren», begründete der österreichische Verfassungsgerichtshof seine Entscheidung.

Hierzulande steht die Heirat weiterhin nur heterosexuellen Paaren offen. Für gleichgeschlechtliche Paare besteht seit 2007 die Möglichkeit der eingetragenen Partnerschaft. Diese ist aber nicht mit denselben Rechten und Pflichten verbunden, enthält beispielsweise kein Recht auf die gemeinschaftliche Adoption von Kindern. Laut den Veranstaltern des Pride Festival kennt das geltende Partnerschaftsgesetz über zwanzig Unterschiede zur Ehe und ist deshalb kein richtiger Ersatz.