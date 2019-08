Die Kulturgeschichte der Luftmatratze

Auch Kendall Jenner ist auf den Flamingo gekommen.

Die bunte Artenvielfalt im Wasser bringt jedoch Probleme mit sich. Wer soll die Viecher alle aufpusten? Wo kann man überhaupt noch ein paar Meter schwimmen, ohne mit einem Einhorn zu kollidieren? Manche Badeinseln kommen einem ja so überdimensioniert vor wie ein Flugzeugträger, ausgestattet mit Sofa, Palme, Dach, Bar; Grossfamilien können auf ihnen die Sommerferien verbringen. Neben der Umwelt, die noch mehr Plastikmüll verkraften muss, gibt es einen weiteren Verlierer: die gute alte Luftmatratze. Klar, die Luftmatratze wirkt nicht mal halb so glamourös wie ein goldener Schwan oder ein rosa Einhorn. Dafür ist sie aber auch nicht so windig und wackelig wie so ein schnöseliger Flamingo.

Es ist nicht leicht, harte Fakten über aufblasbare Körperunterlagen zu finden, das Thema liegt eher so in der Luft. Vergleichende Statistiken über Verkaufszahlen von Schwimmtieren versus Luftmatratzen gibt es nicht. Und ja, es ist nicht so, dass die Luftmatratze schon zu den vom Aussterben bedrohten Amphibienarten gehört. Man sieht sie allerdings nur noch selten im Wasser. Outdoor-Fachhändler haben durchaus Dutzende Luftmatratzen im Angebot, aber die meisten davon sind selbstaufblasende, superleichte Thermomatten, die eher bei Himalaja-Expeditionen Verwendung finden als am Baggersee. Zum Schwimmenlassen sind sie viel zu empfindlich und wertvoll, einige Modelle kosten mehr als 200 Euro.

Zelten in der DDR in den 60ern (Werbefoto). Foto: Günter Rubitzsch (AKG)

Die Invasion der Einhörner täuscht darüber hinweg, dass die Luftmatratze lange als grundlegendes Accessoire zum Sommer gehörte, etwa wie Dosenravioli zum Campingurlaub. Die bunte Plastikmatratze diente als Schlafunterlage, Schwimmhilfe, Windschutz beim Kochen, Sitzbank beim Essen und farbiger Hintergrund für grelle Ferienfotos. Und sie war ein Teil der Popkultur: Dustin Hoffman liess sich 1967 im Film «Die Reifeprüfung» auf einer Luftmatratze treiben, bis er seine Unschuld verlor.

Performance-Künstlerinnen wälzten sich in den Siebzigern auf Matratzen, die mit Acrylfarben begossen wurden. Das Erfolgsmodell Airbnb hatte seinen Ursprung auf einer Luftmatratze, die von einer WG in San Francisco als Schlafgelegenheit vermietet wurde (Airbnb ist eine Abkürzung für «Luftmatratze mit Frühstück»).