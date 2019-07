Die Klima-Angst macht ihn zum radikalen Aussteiger

Je tiefer man in das Denken von Extinction Rebellion eintaucht, desto deutlicher wird, dass es eine Endzeitbewegung ist. Auf Rupert Reads Twitter findet sich ein Link zu einer Diskussionsrunde, in der Klimaaktivistinnen zusammen mit einer Psychologin versuchen, ihre Ängste zu verarbeiten. Der grosse Zeitdruck, die gigantische Dimension des Vorhabens und die düsteren Vorhersagen von Extinction Rebellion scheinen auch den Mitgliedern Schwierigkeiten zu bereiten. Es gibt Gruppenmeditationen zur gemeinsamen Verarbeitung und zum gemeinsamen Trauern um die bedrohte Welt. Psychotherapeuten verwenden bereits den Krankheitsbegriff «climate anxiety» – Klimaangst.

Vielleicht ist diese Bewegung ein extremer Ausdruck davon, wie sehr der Glaube an eine bessere Zukunft ins Wanken geraten ist. Aber wie soll man mit dem Wissen umgehen, wenn man erfährt, dass bald die ganze Welt in Flammen steht?

«Wir sind auf der Titanic, und sie hat den Eisberg gerammt. Wir können springen und ertrinken oder mit dem Schiff untergehen», so beschreibt der US-amerikanische Philosoph Roy Scranton dieses Lebensgefühl. Scranton ist Juniorprofessor für Philosophie an der University of Notre Dame, davor war er im Irak stationiert. Er kennt den Kollaps einer Zivilisation, den fortwährenden Kriegszustand.

Als er in die USA zurückkehrte, in eine vermeintlich friedliche Welt, sah er die Verwüstungen, die der Hurrikan Katrina in seiner Heimat angerichtet hatte. Er sah brennende Öltanks, flüchtende Zivilisten – all das weckte Erinnerungen an den Irak. Er begann, sich mit dem Klimawandel zu beschäftigen, und kam zum Schluss: Die Menschen müssen lernen, mit einer zerstörten, vielleicht tödlichen Umwelt zurechtzukommen – wie er es als Soldat aus dem Irak kennt. «Learning to Die in the Anthropocene» heisst das Buch, das er 2015 veröffentlichte. Als Anthropozän bezeichnen Forscher die gegenwärtige Epoche der Erdgeschichte, in der menschliche Aktionen erstmals den Zustand des Planeten beeinflussen.

«Es ist nicht leicht, mit solch einer Gewissheit zu leben», sagte mir Scranton. «All die Lebensziele, das Hinarbeiten auf einen Job oder ein Haus, geraten ins Wanken. Andererseits macht es auch keinen Sinn, nicht mehr in die Pensionskasse einzuzahlen, da man ja nicht weiss, was wann eintrifft. Unter diesen Umständen wird jede Entscheidung absurd.» So entstehe ein Lebensgefühl, wie man es von Verschwörungstheoretikern kennt: Man löst sich von der Realität der Mehrheit, die noch an alten Gewissheiten festhält.

Warum ist es besser, das Sterben zu lernen, als mich aufs Überleben vorzubereiten?, fragte ich Scranton am Ende unseres Gesprächs.

«Weil es keinen Ausweg gibt. Für niemanden.» In gewisser Weise kann man das erste Opfer dieser Weltsicht benennen: Am 14. April 2018, genau ein Jahr vor den Demonstrationen von Extinction Rebellion in London, erschreckte ein Selbstmord die New Yorker.