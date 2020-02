Den Französinnen reicht es

Man muss sich fragen, was schlimmer ist: dass ein heute 83 Jahre alter Schriftsteller in aller Ausführlichkeit über die sexuellen Wonnen berichtete, die ihn im Umgang mit 14-jährigen Mädchen und thailändischen Buben durchbebten, oder dass sich kaum jemand in Frankreich daran zu stören schien.

Jetzt erst, nach dem Enthüllungsbuch der Verlegerin Vanessa Springora, die als 14-Jährige von Gabriel Matzneff über ein Jahr lang missbraucht ­worden war, debattiert das Land über seine Indifferenz gegenüber sexueller Männermacht; ein Land, in dem Intellektuelle wie Matzneff die ­Pädophilie ausgerechnet als Ausdruck der sexuellen Befreiung vom Katholizismus gefeiert hatten.

«Feministische Puritanerinnen»

Mit seinen Prahlereien schien der Schriftsteller zu bestätigen, was die #MeToo-Bewegung und überhaupt viele Feministinnen Frankreich ­vorwerfen: den sexuellen Missbrauch unter dem Vorwand erotischer ­Toleranz zu bagatellisieren. Tatsächlich reicht die Liste zudringlicher Franzosen weit zurück: vom Marquis de Sade über André Gide, Georges Bataille, Serge Gainsbourg bis zu Michel Foucault. Dieser hatte im Ernst empfohlen, die Kinder selber entscheiden zu lassen, ob sie mit Erwachsenen Sex haben wollten.

Den ersten Anlass zur Empörung hatte den #MeToo-Frauen aber nicht ein lüsterner Schriftsteller gegeben. Sondern der offene Brief von 100 französischen Schauspielerinnen, Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen und Journalistinnen, den diese vor zwei Jahren unter der Führung der Schauspielerin Catherine Deneuve in «Le Monde» veröffentlicht hatten.

«Eine Vergewaltigung bleibt ein Verbrechen, aufdringliches Flirten nicht», machten sie eingangs klar. Dann kritisierten sie die extremen Vertreterinnen der #MeToo-Bewegung, deren Pauschalisierungen sie als puritanische Vereinnahmung zurückwiesen. Die Männer als Ganzes zu diffamieren, bezeichneten die Französinnen als «Fieber» und ­schrieben, diese Haltung diene «den Feinden der sexuellen Freiheit, den religiösen Extremisten und schlimmsten Reaktionären». Die französische Psychoanalytikerin Elisabeth Roudinesco ging noch weiter und sprach von «neoliberalen, feministischen Puritanerinnen».