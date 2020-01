Befreit die Männer

Aus nachvollziehbaren Gründen ist Gender-Specific Medicine von Frauen für Frauen entwickelt worden. Eine Vorreiterin war die amerikanische Kardiologin Marianne Legato. Sie hatte schon in den 80er-Jahren entdeckt, dass Herzerkrankungen bei Frauen andere Ursachen haben können und sich unterschiedlich ent­wickeln als bei Männern.

Kein Frauen-First-Forschungsprogramm

2001 gab die Weltgesundheitsorganisation die Empfehlung heraus, auf eine geschlechtsspezifische Gesundheitsversorgung hinzuarbeiten. Gemeint war dabei, dass sich die männlich dominierte Medizin doch bitte sehr auch um Gesundheitsaspekte kümmern soll, die Frauen anders betreffen als Männer. Und die natürlich über das Fachgebiet Gynäkologie hinausreichen. So erstaunt es auf den ersten Blick, dass nun eine spezifische «Männergesundheit» in den Fokus der medizinischen Forschung rückt. In Berlin fand gerade eine Männergesundheitskonferenz statt. Thema: «Ist die Zukunft männersensibler Prävention digital?»

In einer modernen Männermedizin sollte bedacht werden, dass auch fragwürdige Männlichkeitsbilder in der Gesellschaft krank machen können.

Es gibt gute Gründe für diese Fokusverschiebung. Die Gender-Specific Medicine ist eben kein Frauen-First-Forschungsprogramm, sondern soll sich auch auf mögliche männerspezifische Probleme konzentrieren. Die Zahlen zeigen, warum. Obwohl zum Beispiel Männer angeben, im Durchschnitt mehr Sport zu treiben als die Frauen, sind sie häufiger von Herz­infarkten, Krebs und Übergewicht betroffen. Deutlich mehr Männer als Frauen nehmen illegale Drogen. Zugleich werden ihnen weniger Arzneimittel verschrieben, das gilt ins­besondere für Psychopharmaka.

Diese Phänomene haben Gründe. Nur welche? Wo etwa liegen die Ursachen, dass Männer eher Vorsorgemuffel sind? Und welche Schlüsse lassen sich aus Studien ableiten, die zeigen, dass Technik wie zum Beispiel bestimmte Apps diesem Problem etwas entgegensetzen?

Verdienst des Feminismus

Und mehr noch: Was macht es mit der Gesundheit von Männern, wenn sie aus Angst um ihre Privilegien die Ellenbogen ausfahren, jüngere Kollegen piesacken oder Frauen diskriminieren? Sind Männer, die im Netz Hass und Gewaltfantasien verbreiten, nur Täter? Oder zeigen sich hier ebenfalls Krankheitssymptome?

In einer modernen Männermedizin sollte bei Therapie-Entscheidungen bedacht werden, dass auch fragwürdige Männlichkeitsbilder in der Gesellschaft krank machen können. Hinter dieser Annahme steckt keine ideologiegetriebene Kampagne, sondern eine einfache Überlegung: Wenn Männer von falschen Erwartungen und überholten Klischees erdrückt werden und auch deshalb schlecht mit sich und ihrer Gesundheit umgehen, dann müssen diese Erwartungen und Klischees nun mal weg.

Und ja, es ist ein Verdienst feministischer Bewegungen, dass hierzulande nun über die Befreiung des Mannes verstärkt diskutiert wird. Es ist Zeit, es auch in der Medizin zu tun.