Arbeiten bis zum Umfallen

An dem Tag, als ihr Mann zum letzten Mal das Haus verliess, hat Emiko Teranishi ihn wieder gefragt: Willst du nicht lieber freinehmen? Sie hatte ihn das in den Monaten zuvor oft gefragt, fast jeden Tag, wie sie sagt, denn sein Job als Filialleiter einer Restaurantkette in Kyoto schien ihn immer mehr zu belasten. Diesmal wirkte er besonders müde.