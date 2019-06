Amors Algorithmus

«Wie habt ihr euch kennen gelernt?», ist die Frage, die jedes Paar früher oder später beantworten muss. Und je länger, je selbstverständlicher lautet die Antwort auch mal: «Och, übers Internet. Wie man das heute halt so macht.» Also kein Herumdrucksen mehr, dass man sich online gefunden hat. Tut doch jeder – und offenbar ist es sogar noch viel schlauer, dort nach einer neuen Beziehung zu suchen statt in der Bar, im Büro oder an der Bushaltestelle.