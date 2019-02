Wieso sieht man praktisch keine Solarpanels?

Endlich! Diese Frage musste einmal gestellt werden, nachdem die Schweizer Bevölkerung vor bald zwei Jahren mit dem neuen Energiegesetz den Umbau der Schweizer Stromversorgung beschlossen hat. Der Fokus liegt dabei auf der Förderung von Solarstrom. Einen Boom hat die Volksabstimmung offensichtlich noch nicht ausgelöst.

Das liegt allerdings nicht mehr an der grundsätzlichen Abneigung gegenüber der Sonnenenergie. Die Fotovoltaikanlage ist nicht mehr nur ein Wunsch grüner Weltverbesserer. Solarstrom ist attraktiv geworden. Weil heute Umweltschutz und saubere Energie vielen ein Anliegen sind. Weil die Solarpanels zusammen mit einer ausgeklügelten, digitalen Haustechnik modern geworden sind – das macht das Energiepaket für Junge trendig. Zudem ist der Preis einer Solaranlage in den letzten Jahren mehr als halbiert worden – Tendenz weiter sinkend.

Dennoch lässt der Durchbruch in der Schweiz auf sich warten. Der Anteil der Solarenergie an der Stromproduktion beträgt knapp 3 Prozent – in Deutschland ist er dreimal höher. Woran liegt das? Die Regierung unseres Nachbarlandes hat die Solarenergie deutlich früher subventioniert. In der Schweiz gibt es hingegen in rechts­bürgerlichen Politkreisen und grossen Energieunternehmen noch heute Bedenken, ob der Bau einer dezentralen Energieversorgung der richtige Weg ist. Hinzu kommen bauliche Hürden: Der Denkmalschutz zum Beispiel verhindert Initiativen.

Dabei fehlt es nicht an der Nachfrage. Zehntausende Solarprojekte sind auf der Subventionsliste des Bundes. Doch die Wartefrist ist lang. Die fehlende Förderung hielt vor allem Industrie, Gewerbe und die Bauern davon ab, in mittlere und grössere Anlagen zu investieren. Dabei eignen sich Dächer von Industrie- und Landwirtschaftsgebäuden bestens für Fotovoltaikanlagen. Dafür gehört die Sonnenenergie laut dem Fachverband Swissolar bei neuen Wohnhäusern und Sanierungen heute zum Standard. Mehr als 9100 PV-Anlagen wurden 2017 auf Einfamilienhäusern installiert.

Vielleicht kommt der Schub nun in den nächsten Jahren. Swissolar ist zuversichtlich. Für dieses Jahr hat das Bundesamt für Energie die Förderkontingente erhöht. Investoren für grössere Anlagen müssen nun nicht mehr sechs, sondern nur noch drei Jahre auf die Vergütung warten. Betreiber von Kleinanlagen erhalten bereits nach eineinhalb Jahren Fördergelder. Nun muss nur noch der bürokratische Aufwand beim Bau von Fotovoltaikanlagen sinken – dann sehen wir hoffentlich bald mehr Solarpanels auf den Schweizer Dächern.

(Redaktion Tamedia)