«Wenn hier ein Kind zu Tode kommt, öffne ich die Höllentore»

An diesem Elternabend ist nichts gewöhnlich. Ein grosser Saal, hundert gepolsterte Stühle, die ersten zwei Reihen sind reserviert für Journalisten. Durch den Abend führen wird kein Lehrer und keine Lehrerin. Stattdessen spricht vor allem einer: Carsten Stahl. Ein Mann wie ein Bär, 46, er trägt ein graues Sakko und ein gewundenes Tattoo am Hals. «Es ist nicht fünf vor zwölf, es ist zehn nach zwölf!», ruft er. Neben ihm ein Banner, zwei Meter hoch, ein Meter breit. Darauf zu sehen: Carsten Stahl sowie das Logo seines Vereins «Stoppt Mobbing».

In Berlin-Reinickendorf soll sich ein Mädchen das Leben genommen haben, nur elf Jahre alt. Deshalb haben sich die Eltern ihrer Mitschüler zwei Wochen danach hier versammelt. Das Einzige, was man bisher weiss: Im Krankenhaus starb das Kind an seinen Verletzungen. Trotzdem hiess es bald, Mobbing sei der Grund für einen Suizid gewesen. Auch Carsten Stahl erfuhr durch Eltern der Mitschüler davon – und damit wurde aus einem sehr privaten Schicksal eine öffentliche Debatte. Am Freitag vor zwei Wochen ruft Stahl die Redaktion des Berliner Tagesspiegel an. Am Samstag, kurz nach Mitternacht, erscheint die Nachricht vom «tödlichen Mobbing» online. Am Samstagabend trommelt Carsten Stahl die Eltern zusammen und veranstaltet eine Mahnwache vor der Schule.

«Mobbing beginnt heute schon in den Kitas»: Carsten Stahl im ZDF (der Beitrag beginnt ab Minute 31:57). Video: YouTube / Politik Deutschland TV (6. Februar 2019)

Am Montag zitiert ihn die Bild-Zeitung: «Ich war schon auf sechs Beerdigungen, bei denen Mobbing der Auslöser für Selbstmord war.» Am Mittwoch setzt er sich bei ZDF auf die Talkshowcouch – 1,19 Millionen Menschen schauen zu. Am Freitag auf der Versammlung, die er Elternabend nennt, muss er sich niemandem mehr vorstellen. Inzwischen kennt ihn jeder. Carsten Stahl ist der bei Schülern anerkannteste und authentischste Anti-Mobbing-Coach in Deutschland. Das sagt er über sich selbst, auch an diesem Abend.

Stahl war Opfer und Täter

Ob hinter dem Tod des Mädchens Mobbing steckt und ob es überhaupt Suizid war, ist bis dahin nicht geklärt. Bei Stahl klingt es wie ein Fakt. «Es ist traurig, dass erst Menschen sterben müssen», sagt er, «damit wir über Mobbing reden und sich etwas tut.» Carsten Stahl zufolge sind 90 Prozent aller Schüler in Mobbing involviert. «Das ist Meinungsmache», sagt Sebastian Wachs, Mobbingforscher an der Universität Potsdam. Er geht von zehn bis 15 Prozent aus, die Opfer oder Täter von Mobbing sind.

«Ich lag vier Tage im Koma», ruft Carsten Stahl im Seniorendomizil, in dem sich die Eltern für den Elternabend, wie er das Treffen nennt, vor ihm versammelt haben. In die Grundschule durfte er nicht. Nun beginnt die Geschichte – seine Geschichte – die er stets erzählt: Als Zehnjähriger wurde er von älteren Kindern gemobbt, immer wieder. Eines Tages stiessen sie ihn in eine drei Meter tiefe Grube und urinierten auf ihn. Blutüberströmt blieb er liegen, er wollte nicht mehr leben. Stahl erzählt davon mit dramaturgischen Pausen, um das Gesagte wirken zu lassen. Die Botschaft: Ich war selbst einmal Opfer.

«Ich war 18 Jahre kriminell.»Carsten Stahl, Mobbing-Coach

Genauso wichtig ist ihm der zweite Teil seiner Biografie. «Ich war 18 Jahre kriminell», sagt er zu den Eltern. Gebannte Blicke, niemand tuschelt. Als junger Erwachsener sei Carsten Stahl abgerutscht: Mitgliedschaft in einem Neuköllner Clan, Autoklau, Schlägereien, die falschen Freunde. Irgendwann löste er sich davon und gründete eine Familie. In einer Doku-Soap von RTL2 spielte er einen Privatdetektiv und wurde zur Medienfigur, auch die Süddeutsche Zeitung interviewte ihn.

Stahl war Opfer und Täter. Das gibt ihm eine Glaubwürdigkeit, die der gelernte Industriemechaniker Sozialpädagogen mit Doktortitel voraus hat. Als vor fünf Jahren auch sein Sohn gemobbt wurde, fühlte Stahl sich hilflos – also gründete er den Verein «Stoppt Mobbing». Seitdem widmet er sich diesem Kampf in Vollzeit. 250 Tage im Jahr gibt er Anti-Gewalt-Seminare an Schulen, die zum Teil mehrere Tausend Euro kosten.

Ein Coach mit eigenem Merchandise

Carsten Stahl ist auch eine Marke. In seinen Videos, auch auf dem zur Mahnwache, trägt er sein eigenes Merchandise. Überall sind sein Logo und seine Website zu sehen. Auf dieser gibt es Dutzende Kleidungsstücke zu kaufen, mit Schriftzügen und dem Gesicht von Carsten Stahl. Ein weisses T-Shirt mit dem Aufdruck «FCK MBBNG» kostet 26,49 Euro.

Stahls Methoden sind unkonventionell. Seine oberste Regel: Alles, was dem Kampf gegen Mobbing dient, ist erlaubt. Kinder zum Weinen bringen, sie anschreien. Die Auftritte im Fernsehen, die Mahnwache, der Elternabend. Und auch dieser Satz, den er am Freitag wiederholt: «Wenn hier ein Kind zu Tode kommt, öffne ich die Höllentore.» Jetzt sind sie geöffnet.

Für Eltern gibt es kaum einen schlimmeren Gedanken, als das eigene Kind leiden zu sehen, ohne helfen zu können. Soziale Netzwerke machen Mobbing noch einmal unberechenbarer. Wie schmerzhaft es sein muss, wenn sich das Kind umbringt, daran mag man nicht einmal denken. Aber nach dem mutmasslichen Suizid der Elfjährigen stellen sich Eltern in Deutschland das Unvorstellbare vor. Dieser Fall löst Angst aus.

Es ist auch diese Angst, die Carsten Stahl so erfolgreich macht. Seine monokausale Erklärung ist genauso einfach wie seine Lösung: er selbst. Alles, was sich Eltern wünschen, scheint er einzulösen. Er will handeln. Carsten Stahl ist ein Versprechen: Alles könnte gut sein. Alles wird gut.

«Er ist einer von den Bürgern da unten, und nicht einer von denen da oben, die nur quatschen.»Mutter eines Schülers

«Mobbing ist ein Problem, das wir ernsthaft angehen müssen. Manche Opfer leiden bis ins Erwachsenenalter», sagt Forscher Wachs, seine Doktorarbeit schrieb er über Mobbing im Internet. «Aber es hilft nicht, wenn ein Schauspieler ohne pädagogische Ausbildung meint, er hätte eine bessere Erkenntnis als die gesamte wissenschaftliche Community, die sich seit mehr als 30 Jahren mit dem Thema beschäftigt.» Die Erklärung, Mobbing allein führe zu Suizid, sieht Wachs als starke Vereinfachung. Und trotzdem hat Carsten Stahl es geschafft, diesen Fall zu kapern. Er hat die Deutungshoheit.

Nach eigenen Angaben hat er 41'000 Kinder und Jugendliche gecoacht. Zumeist dauern seine Seminare fünf Stunden, so steht es in seinem Flyer. Auch den Kindern erzählt er seine Geschichte, es wirkt wie eine Show. Ohne Frage, damit erreicht er sie. Manche weinen. Steht er vor den Schülern, fragt Stahl: «Wer von euch wurde vielleicht schon mal beleidigt? Über wen wurde gelästert, wer wurde vielleicht sogar geschlagen oder getreten, wem wurden schon mal Sachen weggenommen, wer wurde ausgelacht?» Dann schiebt er nach: «Es reicht, wenn ihr bei einer Sache Ja sagt.» In Videos heben fast alle Schüler die Hand. Daraus leitet Stahl eigene Statistiken ab.

Eine etwas prollige Art

Doch Lästern und Auslachen ist nicht gleich Mobbing, darin sind sich Experten einig. Entscheidend sind laut Sebastian Wachs drei Kriterien: Wiederholung, Absicht der Täter und Machtungleichgewicht. Das Opfer unterliegt, weil es einer Gruppe gegenübersteht oder weil es physisch oder psychisch schwächer ist.

Die Erkenntnisse von Wissenschaftlern wie Wachs hält Stahl für «verfälscht». Die Schüler würden sich ihnen nicht öffnen. «Die kriegen keine wahre Antwort. Da können sie genauso gut fragen: Wie oft onaniert ihr in der Woche?»

An diesem Elternabend klatschen und nicken die Mütter und Väter, wenn Stahl spricht. Sagt er, an Bildungssenatorin Sandra Scheeres gerichtet, «Der Fisch stinkt vom Kopf», johlt der Saal. Zwar sind nur 80 von 1000 Eltern der Grundschule vor Ort. Aber die Anwesenden sind sich einig: Bisher wurde zu wenig gegen Mobbing getan. 2013 bekam die Schule bei einem Besuch der Schulinspektion sehr schlechte Bewertungen, Kinder berichteten über Ausgrenzung. 2016 folgte ein weiterer negativer Bericht. Der Rektor ging. Über Carsten Stahl sagt eine Mutter: «Er ist einer von den Bürgern da unten, und nicht einer von denen da oben, die nur quatschen.» Ein Vater sagt: «Das gibt viel Kraft, wie Religion.»

Sogar Politiker lassen sich mit dem tätowierten Mobbing-Coach fotografieren. Peter Tauber, damals noch CDU-Generalsekretär, schrieb: «Ich unterstütze ihn gerne.» Dazu ein Foto von beiden, Daumen hoch. Von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat Stahl die Handynummer. Er sieht aus wie einer, der handelt und nicht hadert. Ein Image, das sich vielleicht auch mancher Politiker wünscht.

Die Auftritte von Carsten Stahl bringen allerdings nur einen kurzfristigen Effekt, glaubt Klaus Hinze. Er ist Geschäftsführer der Aktion Kinder- und Jugendschutz Brandenburg, die sich mit Mobbing beschäftigt. «Schülerinnen und Schüler müssen systematisch begleitet werden, besonders in Umbruchphasen, zum Beispiel beim Übergang in die weiterführende Schule.» Direktoren finden im Internet leicht eine Liste mit Programmen, deren Wirksamkeit geprüft wurde. Was fehlt, ist Geld. Für einen Kurs an der Realschule Penzberg soll Stahl 20'000 Euro veranschlagt haben, wie der Direktor Bernhard Kerscher erklärt. Er äusserte sich gegenüber der Lokalzeitung: Lieber setze er auf seine Sozialarbeiterin, die seit 17 Jahren dort arbeitet und Stahls Vorgehen ohnehin für «riskant» hält. Stahl konterte prompt: «Was Sie da gemacht haben, Herr Direktor, das war Mobbing», sagt er in einem Facebook-Video. Und weiter: «Sie lassen Ihre eigenen Schüler damit im Stich.»

«Ich kriege keine Fördermittel von irgendwelchen Städten, Ländern, gar nichts.»Carsten Stahl, Mobbing-Coach

Fragt man Carsten Stahl nach den Geldflüssen seines Vereins, antwortet er lachend: «Bin ich hier beim Finanzamt?» Die Kosten unterscheiden sich von Seminar zu Seminar. Den Verein aufzubauen habe «ein Vermögen gekostet, und zwar mein eigenes Geld. Ich muss noch lange Zeit stricken, um meine Schulden dafür zu bezahlen.» Einnahmen kämen aus verschiedenen Töpfen. Spenden, Verkäufe von T-Shirts, Sponsoren. «Ich kriege keine Fördermittel von irgendwelchen Städten, Ländern, gar nichts», sagt Stahl. Dabei unterstützte das Land Brandenburg seine Arbeit 2017 mit 15'000 Euro. 2018 hätte er laut Brandenburgs Innenministerium sogar 18'300 Euro bekommen – Stahl rief das Geld allerdings nicht ab. Auf eine erneute Nachfrage sagt er, er wolle unabhängig bleiben und sich selbst finanzieren.

«Ich hab noch nie erlebt, dass 270 Kinder so aufmerksam zuhören», sagt Herrmann Kruse, stellvertretender Direktor des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Hagen. Auch dort war der mehrere Tausend Euro teure Auftritt umstritten. Stahl aber brachte zwei Schüler dazu, unter Tränen ihre Mobbing-Geschichte zu erzählen, woraufhin sich die ganze Klasse bei ihnen entschuldigte. Die Rektorin einer Brandenburger Oberschule fasst es so: «Er hat eine zugegeben etwas prollige Art, aber er kommt bei den Kindern an. Und darum geht's.» Der Berliner Kurier dagegen kritisierte die Methoden von Stahl, der Mädchen zum Weinen bringe und «Jungs auf die Matte warf». Ruft man heute in der Schule an, um die es in dem Artikel ging, legt die Sekretärin sofort wieder auf. Sowieso scheint es, als könnten es Schulen beim Thema Mobbing nur falsch machen.

Die Sündenböcke

Carsten Stahls Vorgehen funktioniert auch deshalb, weil es Sündenböcke gibt. Auf hoher Ebene sind es die Berliner Bildungssenatorin und der Regierende Bürgermeister, die er beim Elternabend anklagt. Auf niedriger Ebene ist es die Berliner Grundschule. Deren Homepage ist seit Tagen nicht mehr zu erreichen. Wie manche über die Schule denken, zeigt ein Blick auf die Google-Bewertungen: 1,4 von 5 Sternen. «Selbstmord begangen? Hier? Kein Wunder. Drecksschule!», schreibt jemand. Ein anderer glaubt, der mutmassliche Suizid sei passiert, «nur weil die Schulleitung nichts getan hat». Daniela Walter, seit 2017 die Rektorin, soll Morddrohungen in den sozialen Medien erhalten haben. Sie äussert sich derzeit nicht öffentlich. Eltern, die Stahl an diesem Abend nicht zuhören, sagen aber auch: Frau Walter macht einen guten Job.

Nach etwa einer Stunde macht Carsten Stahl eine kurze Pause. Er greift nach einem Blatt Papier, hält es mit ausgestreckten Armen vor sich und liest laut: «Zu Händen Frau Senatorin Scheeres.» Diese Petition ist Stahls nächster Schritt. Im Namen der Eltern fordert er Aufklärung und Prävention. «Wenn nötig, werden wir als Elternschaft wieder an die Öffentlichkeit gehen.» Am Ende des Abends sind vier DIN-A4-Blätter voll mit Unterschriften.

Die Eltern des verstorbenen Mädchens werden die Petition wohl nicht unterschreiben. Alles, was man bisher von ihnen vernehmen konnte, gab ein Pressesprecher bekannt. Die Familie bittet darum, «die öffentlichen Spekulationen über die Umstände des Todes unserer Tochter zu beenden».

(Süddeutsche Zeitung)