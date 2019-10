Race-Knopf, zweiter Gang, Vollgas

Noch ein bisschen, dann ist der Motor warm genug. «Wie viel Zeit hast du?», fragt Oliver Schildknecht, wechselt kurz hintereinander manuell die Gänge am Lenkrad, checkt, wie viel Leistung die Karosse abruft, Newtonmeter, Motoröltemperatur, Kilowatt. Das Biest knurrt sich warm. Drinnen leuchten so viele Knöpfe wie in einem Cockpit, draussen ziehen SVP-Wahlplakate vorbei, Burger Kings, Industrie und verlassene Höfe. Agglo-Zürich, Kloten-Anflugschneise.