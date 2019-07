Ode an die Badi

In der Badi sieht man alles. Den Mückenstich auf einer fremden Schulter, wundgeriebene Fersen, einen blau getapten Unterschenkel. Man sieht verrutschte Badehosen, verschmierte Mascara und wie ein Migrantenkind seiner Mutter das Schwimmen beibringt.

In der Badi hört man alles. Dass ein Schwimmer «Du dumme Schnägg!» schimpft, weil ihm auf der Längenbahn eine Frau in die Quere gekommen ist. Dass eine Mutter dem Vater zuruft: «Verdammt, wir haben die Schwimmflügeli vergessen», als er gerade mit den Töchtern ins Wasser will. Man hört das Wimmern eines Neugeborenen und die Geräusche eines langen Kusses, verborgen hinter dem Gebüsch.