«Man weiss nicht mehr, wohin mit den Toten»

Die Lage in den italienischen Spitälern ist dramatisch, vor allem im Norden. Was hören Sie von dort?

Mittlerweile gibt es im Norden nicht mehr nur das Problem, wie man die vielen Kranken versorgen soll – man weiss auch nicht mehr, wohin mit den Toten. Mittlerweile werden sie in Kirchen gebracht. Es gibt Massenbegräbnisse von fünf bis sechs Menschen aufs Mal. Und alle werden kremiert, auch jene, die das eigentlich nicht gewollt hätten.