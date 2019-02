Lasst uns heute Abend spielen

Kampf gegen das Bünzlitum



Witz ist zwingend, Moral unerwünscht: Kampf gegen das Bünzlitum.

Das Genre: Partyspiel, derb, sexistisch, pietätlos.

Das Motto: Schamlosigkeit ist Trumpf.

So gehts: Es gibt rote Karten mit einem Lückentext und weisse mit Füllwörtern. Der Rundenchef zieht eine rote Karte und liest sie laut vor. Die übrigen Spieler wählen aus ihren weissen Karten in der Hand den schrägsten Fülltext aus und geben ihn verdeckt dem Rundenboss. Dieser liest alle Angebote vor und wählt seinen Favoriten aus. Das Ziel: Den lustigsten, fiesesten, geschmacklosesten Vorschlag liefern.

Für wen: Mit fünf bis zehn Teenagern oder Erwachsenen machts so richtig Spass. Witz ist zwingend, Moral unerwünscht, Alkohol hilft.

Dauer: So lange es lustig ist.

Streitfaktor: Der jeweilige Rundenchef beziehungsweise sein Humor entscheidet über Sieg oder Niederlage. Da kann man sich natürlich benachteiligt oder humortechnisch komplett unverstanden fühlen.

Suchtpotenzial: Je schamloser die Spieler, desto berauschender die Antworten.

Preis: Ca. 45 Franken.

Pandemic Legacy Season 2



Das Suchtpotenzial ist gross: Pandemic Legacy Season 2.

Das Genre: Kooperatives Spiel, anspruchsvoll, strategisch.

Das Motto: Nach der Apokalypse ist vor der Apokalypse.

So gehts: Eine Seuche hat die Menschheit dahingerafft. Nur einige wenige, die Spieler, haben überlebt. Gemeinsam versuchen sie nun, den Herd der Pandemie zu finden, nach weiteren Überlebenden zu suchen und die Welt wiederaufzubauen. Die Seuche ist allerdings unberechenbar. Treffen die Spieler falsche Entscheidungen, schlägt sie wieder gnadenlos zu. Das Ziel: Die Epidemie besiegen.

Für wen: Taktisch Begabte ab 14 Jahren, die so richtig angefressen sind (siehe Dauer). Am besten immer mit denselben zwei bis vier Leuten spielen, da man gemeinsam Wissen aufbaut. Rechthaberische Wichtigtuer lieber nicht einladen.

Dauer: Eine Runde dauert etwa 1 Stunde. Es gibt jedoch mehrere Partien, man sollte sich also zwingend ein paar Abende freihalten.

Streitfaktor: Da man dauernd gemeinsam Entscheidungen treffen muss, fliegen schon mal die Fetzen. Also immer dran denken: Es ist nur ein Spiel.

Suchtpotenzial: Gross. Schliesslich geht es ums Überleben, klar, will man da immer weiterspielen – und am Schluss als Weltretter dastehen.

Preis: Ca. 75 Franken.

Exploding Kittens



Für eine kurze Auflockerung an einem langen Spieleabend: Exploding Kittens.

Das Genre: Partyspiel, lustig, schnell, fies.

Das Motto: Scharfe Katzen sind gefährlich.

So gehts: Alle nehmen so lange Karten vom Stapel, bis jemand ein Exploding Kitten – eine explodierende Katze – zieht. Der Pechvogel ist sofort tot und scheidet aus – es sei denn, er hat eine Karte zur Entschärfung: Mit Katzenminze oder durch Bauchstreicheln kann man das Büsi nämlich vor dem drohenden «Bums!» bewahren. Alle anderen Karten haben den Zweck, möglichst lange zu verhindern, dass man ein Exploding Kitten zieht. Wer am längsten durchhält, gewinnt.

Für wen: Für alle ab 7 Jahren, egal ob Familie oder Freunde, Hauptsache 2 bis 5 Spieler.

Dauer: 15 Minuten

Streitfaktor: Man kann die explosive Katze ganz offiziell anderen unterjubeln und Spielaktionen mit der «Nö»-Karte ausser Kraft setzen. Das sorgt für Frust und schreit nach Rache.

Suchtpotenzial: Die witzigen Cartoons auf den Karten sind schlicht grossartig – schon deshalb lohnt sich eine weitere Runde.

Preis: Ca. 30 Franken.

Klong!



Kann gern auch etwas länger dauern: Klong!

Das Genre: Deckbauspiel, das heisst: Alle fangen mit dem gleichen Kartendeck an, erhalten jedoch Zug für Zug unterschiedliche Karten dazu, die auf verschiedene Arten einsetzbar sind, sodass jeder eine eigene Strategie entwickelt.

Das Motto: Klauen wie ein Profi.

So gehts: Man schleicht sich in ein Drachenverlies, um dort wertvolle Schätze zu stehlen. Wer sich dabei doof anstellt und den Drachen stört, kommt nicht lebend heraus. Aber vielleicht hat er ja Glück, und die anderen sind noch ungeschickter. Wer am meisten zusammenklaut, gewinnt.

Für wen: Risikofreudige ab 12 Jahren, die zeitlichen und sozialen Druck genauso locker wegstecken wie die Tatsache, dass der Zufall höchst unfair sein kann. Mit vier Spielern machts mehr Spass als zu zweit.

Dauer: 30 bis 60 Minuten, je nach Glück und Dynamik.

Streitfaktor: Es kann Frust geben, weil man schlechte Karten zieht oder die eigene Taktik nicht aufgeht.

Suchtpotenzial: Da jeder mal gewinnen will und weil es so schön ist, die anderen auszutricksen, kann es gern auch etwas länger dauern.

Preis: Ca. 70 Franken.

Doodle Rush



Etwas Zeichnungstalent sollte man haben: Doodle Rush.

Das Genre: Partyspiel, laut, turbulent, temporeich.

Das Motto: Zeichne!

So gehts: 1 Minute kritzeln (engl. doodle), 1 Minute raten. Und das dreimal hintereinander. Wer am Ende die meisten Bilder erraten konnte und am besten gezeichnet hat, gewinnt. Der Clou: alle zeichnen gleichzeitig und raten wild durcheinander.

Für wen: Für 3 bis 6 Spieler ab 10 Jahren, deren Zeichnungstalent sich nicht nur auf Sonnen, Herzen und Tannen beschränkt.

Dauer: Exakt 6 Minuten.

Streitfaktor: Eher gering, ausser man behauptet dauernd: «Ich habs zuerst erraten!»

Suchtpotenzial: Spätestens nach fünf Runden (30 Minuten) ist man komplett ausgepowert.

Preis: Ca. 30 Franken.

13 Tage – Die Kubakrise 1962



Für historisch Interessierte: 13 Tage – Die Kubakrise 1962.

Das Genre: Eroberungsspiel, taktisch, informativ, anspruchsvoll.

Das Motto: Macht ist geil.

So gehts: Die Kubakrise war der Höhepunkt des Kalten Krieges (1947 bis 1989), die Welt stand kurz vor einem Atomkrieg. Ein Spieler schlüpft in die Rolle von John F. Kennedy (USA), der andere mimt Nikita Chruschtschow (UdSSR). Jeder muss auf drei Gebieten punkten: militärisch, politisch und in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Ausserdem darf die Situation auf keinen Fall eskalieren. Das Ziel: Die Krise beenden und als diplomatischer Sieger hervorgehen.

Für wen: Zwei gewiefte, historisch interessierte Gegner ab 10 Jahren, die sich mit Taktik, Grips und List gegenseitig übertrumpfen wollen.

Dauer: Höchstens 45 Minuten.

Streitfaktor: Statt sich über Banalitäten zu streiten, können sich Paare quasi stellvertretend während der Kubakrise bekriegen.

Suchtpotenzial: Hat man sich auf das diplomatische Kräftemessen einmal eingelassen, will man es dem anderen zeigen – bis zum bitteren Ende.

Preis: Ca. 40 Franken.

Detective



Damit kann man ganze Abende füllen: Detective.

Das Genre: Krimibrettspiel mit digitalen Elementen, bei dem man allein oder gemeinsam mit anderen mysteriöse Fälle löst.

Das Motto: Werde Superschnüffler.

So gehts: Jeder Spieler schlüpft in die Rolle eines Ermittlers mit speziellen Fähigkeiten. Um einen Fall zu lösen, müssen alle Indizien sammeln, Akten studieren, Spuren verfolgen. Zusätzlich braucht man ein Smartphone oder Tablet, um Informationen über Verdächtige zu recherchieren. Der Clou: Man hat nicht unbegrenzt Zeit, deshalb kann man auch nicht jeder Spur nachgehen, sondern muss die richtigen Entscheide fällen.

Für wen: Man kann solo ermitteln oder gemeinsam mit bis zu 5 Spielern. Smarte, kompromissbereite Gspändli sind dabei von Vorteil.

Dauer: Abendfüllend, ein Fall dauert bis zu 3 Stunden. Man kann deren 5 lösen.

Streitfaktor: Da man aushandeln muss, wer welche Aufgaben fasst, welche Spur man verfolgt und welche nicht, kann es durchaus hitzig werden, insbesondere, wenn alle glauben, sie hätten den ultimativen Durchblick.

Suchtpotenzial: Lässt man sich auf seine Rolle ein, taucht man sehr schnell in einen Detektiv-Modus ein – als hätte man nie etwas anderes gemacht.

Preis: Ca. 45 Franken.

Dodelido



Schnelldenker sind im Vorteil: Dodelido.

Das Genre: Partyspiel, lustig, rasant, mit Lauten und Geräuschen.

Das Motto: Blöder geht immer.

So gehts: Konzentration und eine schnelle Reaktion sind bei diesem Spiel unerlässlich. Alle legen nacheinander Karten auf drei Ablagestapel. Dabei müssen sie blitzschnell rufen, was zu sehen ist: «Flamingo», «Blau» oder «Dodelido». Manchmal aber auch «Nix» oder «Öh». Doch Vorsicht: Falsche Ansagen geben Strafpunkte. Und das Hirn kommt schneller durcheinander, als man meint. Wer seine Karten am schnellsten loswird, gewinnt.

Für wen: Kinder und Familien. Schnelldenker sind im Vorteil, alle anderen sorgen für die witzigen Momente beim Spiel.

Dauer: 10 bis 20 Minuten.

Streitfaktor: Gleich null.

Suchtpotenzial: Wegen all der falschen «Öhs» ist es meist so lustig, dass vor allem Kinder nie mehr aufhören wollen.

Preis: Ca. 13 Franken.

Mörderische Dinnerparty: Galopp in den Tod



Für Möchtegern-Schauspieler: Mörderische Dinnerparty.

Das Genre: Krimi-Event mit genau festgelegten Rollen, Kostümvorschlägen, Rezepten für ein Menü inkl. Vegivariante und einer Playlist zur musikalischen Untermalung.

Das Motto: Entlarve den Mörder am Tisch.

So gehts: Der Schah von Persien besucht mit der Queen das Pferderennen von Ascot – doch der Favorit stürzt, und der Jockey stirbt. Wollte die Konkurrenz den Favoriten ausschalten? Oder hatte es jemand auf den Jockey abgesehen? Das müssen die Dinnerkrimi-Teilnehmner herausfinden. Jeder spielt eine Rolle und versucht, dem Täter auf die Schliche zu kommen. Oder selbst nicht entlarvt zu werden.

Für wen: 6 bis 8 Erwachsene, die gern schauspielern, sich verkleiden, essen und trinken.

Dauer: Abendfüllend.

Streitfaktor: Vorsicht, laut Drehbuch mögen sich manche Charaktere nicht.

Suchtpotenzial: Je authentischer man seinen Part spielt, desto amüsanter der Abend.

Preis: Ca. 50 Franken.



«Amüsanter als ein Clubabend»



Fantasy, Rätsel, Strategie, Glück: Im «Bitli’s» an der Zürcher Langstrasse stapeln sich die Spiele bis zur Decke. Shop-Besitzer Beat Flückiger weiss, was angesagt ist und wovon man besser die Finger lässt. Seit 18 Jahren verkauft der 54-Jährige Gesellschaftsspiele.

Wie erklären Sie sich die ungebrochene Popularität von etwas so Altertümlichem wie Gesellschaftsspielen?

Sie sind ein prima Zeitvertreib. Mal ist es lustig, mal spannend, man kann gemein sein, es gibt Sieger und Verlierer. Es geht um Emotionen und die kommen nie aus der Mode. Als Kinder haben wir mit den Eltern dauernd etwas gespielt – und das ist heute nicht anders.

Warum spielen Sie?

Weil ich nicht jeden Abend Lust auf Eventgastronomie habe.

Sie könnten Serien schauen statt spielen.

Das mache ich auch. Aber beim Spielen lernt man die Menschen besser kennen als beim Serienschauen.

Nämlich?

Die meisten zeigen im Spiel ganz intuitiv ihre fiese Seite. Gerade die Nettesten können einen gnadenlos in die Pfanne hauen.

«Seit ein paar Jahren kommen mehr junge Erwachsene in den Laden.»



Spielen Frauen anders als Männer?

Frauen sind kompromissbereiter. Sie mögen eher kooperative Spiele – im Gegensatz zu Männern, die gern einen Gegner haben, den sie besiegen können. Frauen sind zudem subtiler, wenn es um Entscheidungen in der Gruppe geht. Sie können Männern wunderbar das Gefühl geben, sie hätten die Idee gehabt, dabei sind sie bloss Ausführende.

Wer ist Ihre Kundschaft?

Krethi und Plethi. Seit ein paar Jahren kommen mehr junge Erwachsene in den Laden, weil sie offenbar entdeckt haben, dass man beim Spielen auch trinken kann und das Gesamtpaket mindestens so amüsant ist wie ein Clubabend. Die Kultserie «The Big Bang Theory», in der ja dauernd irgendwelche Brettspiele vorkommen, hat wohl ebenfalls dazu beigetragen, dass 25-Jährige Spielabende cool finden.

Nehmen Spiele Trends wie Umwelt- oder Tierschutz auf?

Nicht wirklich. Derzeit sind Fantasy-Spiele sehr beliebt. Die Leute wollen vor der Realität lieber fliehen statt nach Feierabend den Klimawandel aufhalten.

Wieso will niemand Klimaheld spielen?

Zu komplex, vermute ich. Ausserdem ist Weltrettung ein heikles Thema. Ich habe ein Spiel im Laden, bei dem man einen Patienten mit Herzinfarkt retten muss. Es ist kein Topseller. Und gerade ist ein Spiel herausgekommen, in dem man Öl abbaut und daraus Kerosin macht, um seinen Lastwagen zu betanken. Das ist eher das Gegenteil von Weltrettung. (SonntagsZeitung)