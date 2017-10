Kennt jemand diesen Mann?

Die Geschichte mit dem Daumen geht so: Am 26. September 1988 wird der Zoohändler Jochen K. in seinem Wochenendhaus bei Bonn von einem unbekannten Täter überfallen. Der Räuber fesselt die Hände des Opfers mit Draht, durchsucht das Haus, findet in einem Portemonnaie 10'000 Mark, angeblich die Tageseinnahmen aus dem Zoogeschäft, gibt sich aber damit nicht zufrieden. Er nimmt Jochen K. die Armbanduhr ab und versucht dann, ihm vier Goldringe von den Fingern zu ziehen.

Einer der Ringe, er sitzt auf dem linken Daumen, lässt sich aber nicht abziehen. «Mach mich los, dann nehm ich ihn ab», bietet Jochen K. an. «Nichts da, Pfoten hoch», schnauzt der Räuber. Dann greift er sich eine zufällig herumliegende Rosenschere und schneidet damit kurzerhand den Daumen ab. Jochen K. stösst einen markerschütternden Schrei aus. Der Räuber sagt nur: «Hab dich nicht so, kannst ihn ja wieder anpappen lassen.» Dann flüchtet er mit dem Auto des Opfers. Wer würde sich nicht wünschen, dass dieser zynische Schweinekerl gefasst und verurteilt wird?

Kriminalhauptkommissar Martin Ketter fasst zusammen, was die Kripo gerne wüsste: Wer hat in der fraglichen Nacht den lindgrünen Lada Niva mit Ahrweiler Kennzeichen gesehen? Wer kann etwas zum Verbleib der vier goldenen Ringe mit Namensgravur und der Tissot-Armbanduhr sagen? Und hat vielleicht jemand eine Rosenschere mit grauen Griffen gesehen? Denn auch das Corpus Delicti der grausamen Tat ist verschwunden, ebenso wie der abgeschnittene Daumen.

Gleiche Machart seit 50 Jahren

Das wären die Fragen, die die Kripo hat. Aber was Eduard Zimmermann in der Sendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst» vom 7. April 1989 seinem Publikum zeigt, beschränkt sich nicht auf diese dürren Fakten. Zimmermann ist zu diesem Zeitpunkt 60 Jahre alt und moderiert seit über 20 Jahren die Sendung im ZDF. Am 20. Oktober 1967 ging «Aktenzeichen XY »zum ersten Mal auf Sendung. Es gibt kein anderes Format im deutschen Fernsehen, das 50 Jahre mit nur marginalen Veränderungen überlebt hat.

«Einer wird gewinnen» und «Wetten, dass ..?» sind verschwunden. «Wer wird Millionär?» ist mit 18 Jahren gerade mal volljährig geworden. Aber «Aktenzeichen XY» lebt und lebt. Ein bisschen modischer, ein bisschen aufgepeppt, seit 15 Jahren mit dem ehemaligen Eiskunstläufer Rudi Cerne als Moderator, aber noch immer nach dem gleichen Prinzip und in der gleichen Machart, die sich Zimmermann ausgedacht hatte.

Eduard Zimmermann wollte auch ein Bewusstsein erzeugen für Gut und Böse in der Gesellschaft.







«Den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung zu benutzen, das ist der Sinn dieser Sendereihe»: Mit diesem Satz führte Zimmermann das neue Format ein. Aber Verbrechen zu bekämpfen, das bedeutete für Zimmermann viel mehr, als einfach Fahndungshilfe zu leisten. Es bedeutete: ein Bewusstsein erzeugen für Gut und Böse in der Gesellschaft.

Deshalb erfuhr der Zuschauer an jenem 5. April 1989, als «Aktenzeichen XY» über den Fall des brutalen Daumenabschneiders berichtete, nicht nur die Farbe des Fluchtautos und die Marke der geraubten Uhr. Ihm wurde auch berichtet, was für ein reizender Mensch der so grausam misshandelte Zoohändler war. Man sah ihn in seinem Laden, wie er sich rührend um zwei Kinder kümmert, die einen Wellensittich kaufen wollten. Wie er ihnen auch das richtige Futter in die Hand drückte. Wie beliebt er bei seiner jungen Kundschaft war. Wie er, kurz bevor der Räuber kommt, noch mit seiner Tochter telefoniert, die ihn besorgt fragt, wann er denn endlich zum Abendessen komme.

Das war die Schablone, nach der Zimmermann und sein Regisseur Kurt Grimm 30 Jahre lang ihre Filmchen drehten, und das ist sie bis heute: Drinnen, in ihren hellen, warmen Stuben die braven, fleissigen, hart arbeitenden, gesetzestreuen Bürger – draussen in der Dunkelheit das Böse, das immer darauf lauert, in unsere heile Welt einzubrechen, uns zu berauben, zu vergewaltigen, zu ermorden. Genauso, wie die Erste Allgemeine Verunsicherung 1986 sang: «Das Böse ist immer und überall.»

Bei «Aktenzeichen XY ... ungelöst» gab es früher immer auch Berichte aus der Schweiz: Konrad Toenz referiert über die Zuschauerreaktionen (5. Oktober 1984). Video: Youtube/Schweizer Fernsehen

War es ein Zufall, dass Zimmermann mit seiner Idee zu einer Verbrechensbekämpfung per Bildschirm ausgerechnet im Herbst 1967 auf den Markt kam? Zimmermann selbst wollte das Publikum glauben machen, diese Sendung sei ein Gebot der Stunde, weil die junge Bundesrepublik von einer beängstigenden Welle schwerster Kriminalität erfasst worden sei. In der zehnten «XY»-Sendung am 25. Oktober 1968 verstieg er sich zu der düsteren Prophezeiung, es bestehe die Gefahr einer neuen Diktatur, wenn es nicht gelänge, dem «alarmierenden Anwachsen der Kriminalität» Einhalt zu gebieten: «Die Bürger machen sich Sorgen, es könnte bald wieder der Ruf nach einem starken Mann laut werden, der mit energischer Hand Ordnung schafft. Bedrohliche Anzeichen für eine solche Entwicklung sind, wie wir alle wissen, überall zu spüren.»

Zimmermann spielte auf die 1964 gegründete NPD an, die schon in sechs Landesparlamente eingezogen war. Aber die Erfolge der NPD hatten nichts mit dem behaupteten Anstieg der Kriminalität zu tun. Die Verbrechensrate war in den vorangegangenen fünf Jahren zwar gestiegen, aber keineswegs in alarmierendem Ausmass. In einigen Bereichen, etwa bei den Sexualstraftaten, «Sittlichkeitsdelikte», war sie sogar deutlich gesunken, und die Aufklärungsquote bei Mord und Totschlag war auf über 95 Prozent gestiegen. Weder der (sehr kurzlebige) Erfolg der NPD noch ein vermeintlicher kriminalistischer Notstand standen Pate, als Zimmermann seine neue Sendung aus der Taufe hob. Da war etwas anderes.

Polizisten waren keine Bullen, sondern biedere Beamte, die einen zähen Kampf gegen das Verbrechen führten.



Am 2. Juni 1967 hatte der Kriminalbeamte Karl-Heinz Kurras in Berlin den Studenten Benno Ohnesorg erschossen. In den darauffolgenden Wochen und Monaten trat die Polizei in Berlin in einer Art und Weise in Erscheinung, wie es die Republik noch nicht erlebt hatte. Demonstrierende Studenten wurden mit Wasserwerfern von den Strassen gefegt. Die «Obrigkeit», repräsentiert durch die Polizei, wurde zum Feindbild der Studentenbewegung. Polizisten waren plötzlich «Bullenschweine». Da wuchs etwas heran, was einem ordnungsliebenden Mann wie Zimmermann höchst bedrohlich erscheinen musste: Missachtung jeglicher Autorität, Drogen, ausschweifende Sexualität.

«Aktenzeichen XY» hielt den anständigen Bürgern vor Augen, wohin das führt: Junge Männer, die sich von falschen Freunden zu krummen Sachen verführen lassen; Mädchen, die zu fremden Männern ins Auto steigen und dann als nackte Leiche im Strassengraben gefunden werden. Zimmermann brachte die Dinge wieder ins Lot: Polizisten sind keine Bullen, sondern biedere Beamte, die einen zähen Kampf gegen das alltägliche Verbrechen führen.

ZDF: Aufklärungsquote von 40,4 Prozent

Manchmal hilft eine starke Emotionalisierung, Mitwisser zum Reden zu bringen Und das stimmt ja auch. Ungeachtet des ideologischen Bodens, auf dem «Aktenzeichen XY» gewachsen ist, erfüllt die Sendung einen guten Zweck. Sie verhindert kein Verbrechen, aber ganz unbestreitbar hilft sie, Verbrechen aufzuklären, bei denen alle anderen Fahndungsanstrengungen gescheitert sind.

Das ZDF meldet für die gesamte Sendezeit von 50 Jahren eine Aufklärungsquote von 40,4 Prozent (1853 von 4586 Fällen). Bei Weitem nicht alle Fallklärungen sind aber auf einen Hinweis aus den «XY»-Sendungen zurückzuführen. Michael Lechner, Polizeirat bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei, hat in seiner Masterarbeit 224 Fälle aus den Jahren 2011, 2012 und 2013 untersucht. Davon wurden zwar 79 Fälle (36,2 Prozent) aufgeklärt, aber nur in 28 Fällen (12,8 Prozent) kam die Aufklärung durch einen Hinweis von Zuschauern der ZDF-Sendung zustande, und nur sieben Fälle wurden ausschliesslich durch einen Zuschauerhinweis geklärt.

«Manchmal funktioniert nur eine starke Emotionalisierung, um die Mauer des Schweigens aufzubrechen»: Rudi Cerne, «Aktenzeichen XY»-Moderator seit 2002. Foto: Keystone

Aber auch das ist ein beachtliches Ergebnis. Nahezu alle Kriminalbeamte, die Lechner befragt hat, haben «Aktenzeichen XY» als ein «geeignetes und effektives Ermittlungshilfsmittel» bezeichnet. «Die Kollegen sind absolut zufrieden mit der Darstellung der Fälle», sagt Lechner, und das gelte auch für die einfühlsame Darstellung der Opfer. «Damit schaffen wir Empathie», sagt Ina-Maria Reize-Wildemann, die Redaktionsleiterin bei «Aktenzeichen XY». «Das ist einer der Gründe, warum diese Sendung erfolgreicher ist als ein Fahndungsplakat der Kriminalpolizei.»

Der aktuelle Moderator Rudi Cerne nennt als Beispiel den Fall Mark Herbert: ein junger Mann, der so brutal zusammengeschlagen wurde, dass drei Wirbel brachen und er vom Hals abwärts gelähmt ist. Viele kannten den Schläger, schwiegen aber aus Angst. «Da funktionierte nur eine ganz starke Emotionalisierung», sagt Cerne, «um die Mauer des Schweigens aufzubrechen.» Mittlerweile wurde der Täter zu elf Jahren Haft verurteilt.

Daumen-Fall von 1988 bleibt ungeklärt

Der Fall des liebenswerten Zoohändlers Jochen K., dem der Daumen abgeschnitten wurde, blieb jedoch bis heute ungeklärt. K. hatte, wie sich herausstellte, eine extrem hohe Versicherung für den Fall der Invalidität abgeschlossen. Die Blutspuren am Tatort waren nur schwer mit seiner eigenen Darstellung in Einklang zu bringen. Die Versicherung wollte nicht zahlen, weil sie den Verdacht hatte, K. habe sich selbst verstümmelt. Aber auch dafür gab es keinen Beweis. Der Fall ging bis vor den Bundesgerichtshof. Dann war Jochen K. zwar um einen Daumen ärmer, aber um 900'000 D-Mark reicher. (Süddeutsche Zeitung)