Ein Besuch in Uriellas Ordenszentrum

Ihre Fernsehauftritte sind unvergessen: Mit ihrem Engelsblick weihte Erika Bertschinger, besser bekannt unter dem Geistnamen Uriella, das Publikum immer wieder in die Pläne Gottes ein. Ihre entrückten Auftritte machten sie zur Ikone – wenn sie nicht gerade Untergangsvisionen prophezeite.

Doch seit Jahren ist es still geworden um das Sprachrohr Gottes. Vergessen ist sie deshalb nicht. Kommt das Gespräch auf Sekten, folgt meist die Frage: «Lebt Uriella noch?»Ein Besuch bei der 83-jährigen Schweizerin, die ihren Orden Fiat Lux in Ibach im Südschwarzwald aufgebaut hat, soll Klärung bringen, zumal ihr Ehemann Eberhard Bertschinger Eike alias Icordo immer wieder ein TV-Comeback versprach. Er hatte stets vehement dementiert, Uriella leide an Krebs. Diese Vermutung äusserte ein Arzt, der Uriella untersucht hatte, in einer Gesundheitssendung.

Der Orden schrumpft

Uriellas Ordenszentrum thront ausserhalb von Oberibach in einer schönen Moorlandschaft und beherbergt auch eine Rohkost-Ermitage. Eine Nachbarin erzählt, Uriella sei seit langem bettlägrig, mit Fiat Lux stehe es nicht mehr zum Besten. «Früher sind die Anhänger an den Wochenenden mit Bussen angereist, heute fahren vielleicht noch etwa 60 Autos vor.»

Uriellas Nachbarin ist nicht unglücklich, dass der Rummel um die in Weiss gekleideten Bräute Jesus abgenommen hat. «Früher, als Uriella die Weltuntergangsprognosen prophezeite, war es schlimm», sagt die Frau. Fiat Lux sei heute nicht mehr auf Rosen gebettet. Tatsächlich ist die Gemeinschaft von schätzungsweise 1000 Anhängern auf einen Bruchteil geschrumpft. Die Fenster des stattlichen Gebäudes sind mit Geranien geschmückt. Bloss: Die naturverbundene Uriella, die als Heilerin mit ihrer «Apotheke Gottes» viel Geld verdient hat, benutzt Plastikgeranien. Und auch der Garten ist übersät mit Kunstblumen. Die weissen Heiligenstatuen sind mit Gartenzwergen drapiert.

Wir lassen uns auf der Veranda nieder. Die Menükarte verrät, die Lebensmittel seien «glücklich, sich für Sie hingeben zu können». Wir bestellen Salat mit Schafskäse, was gut schmeckt. Die spirituelle Ambiance begleitet uns bis aufs WC. Dort werden wir aufgefordert, die Stätte so zu hinterlassen, «wie es sich im Heiligtum Gottes geziemt». Die Serviertochter - auch eine Braut Gottes in Weiss - weicht Fragen zu Fiat Lux freundlich aus. Icordo sei nicht im Haus, wird beschieden. So fahren wir körperlich und geistig gestärkt nach Oberibach. Von weitem strahlt uns ein weisses Haus entgegen. Hier soll Uriella wohnen, sagen die Dorfbewohner.

Begegnung mit Icordo

Und schon kommt Icordo mit energischen Schritten auf uns zu. Goldkettchen mit einem Kreuz und einem grossen violetten Edelstein zieren seinen Hals. Uriella sei schwer krank, sagt er. «Sie leidet ohne Ende.» Sein gequälter Blick verleiht seiner Aussage Nachdruck. Sie leide für die Menschheit, für die Erdgeister und vieles mehr. Welche Krankheit Uriella heimsucht, verrät er nicht. Das Leiden hindere Uriella aber nicht, hart zu arbeiten und wunderbare spirituelle Botschaften von Jesus zu empfangen.

Dann schlägt die Stimmung abrupt um. «Warum schreibst du immer so negativ über uns?», will Icordo wissen. Es folgt eine Diskussion über Gott, die Welt und den Satan. Kritischen Einwänden begegnet Icordo mit Unverständnis. Rasch verabschiedet er sich und zieht sich ins Haus zurück, in dem Uriella für die Menschheit leidet. (Redaktion Tamedia)