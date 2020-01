Die neue Lust am Nüchternsein

Dieser Artikel gehört zu den meistgelesenen Texten des Jahres. Er erschien erstmals am 14. Dezember 2019.

Die kalten Hände am dampfenden Glühwein wärmen, mit den Bürokollegen auf Weihnachten anstossen: Wenn dieser Tage das Aufstehen gelegentlich ein wenig schwerer fällt, mag das daran liegen, dass sich in der Adventszeit ein gesellschaftlicher Anlass an den anderen reiht. Damit verbunden ist meist auch das eine oder andere Glas Alkohol. Der schwere Kopf am nächsten Tag – der lässt sich kaum vermeiden.