Die gute Seele des Valle Maggia

Wenn man auf dem Dorfplatz von Cevio steht, dem Hauptort des oberen Valle Maggia, eines Tals weit nördlich von Locarno, muss man nur ein paar Schritte an dem Haus mit der auffällig blauen Wand entlanggehen, und schon befindet man sich vor der Praxis von Dottor Poncini. An der Tür hängt ein Zettel mit den Öffnungszeiten, montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12 Uhr, doch davon sollte man sich, wenn man zur vermeintlichen Unzeit eintrifft, nicht beirren lassen, denn zu verstehen sind sie bloss als Empfehlung. Dottor Poncini ist jederzeit erreichbar, man muss noch nicht einmal einen triftigen Grund vorweisen, nicht mittwochs, nicht nachmittags, nicht an Wochenenden, nicht an Feiertagen und auch nicht in der Nacht. Man muss ihn nur anrufen – seine Handynummer steht ebenfalls auf dem Zettel –, und schon eilt er herbei. Und wenn man nicht zu ihm kommen kann, setzt er sich ins Auto und kommt selbst.

Marco Poncini kann sich nicht erinnern, wann er zum letzten Mal Ferien gemacht hat. Es muss vor einem Vierteljahrhundert gewesen sein, als seine Kinder noch zur Schule gingen. Er ist der einzige Hausarzt im oberen Valle Maggia – sein Zuständigkeitsgebiet reicht von Visletto, einer Siedlung am Fuss eines überhängenden Felsens, bis in die Seitentäler, ins Val Lavizzara, ins Valle di Campo, ins Val Bavona und in einige mehr. Abgesehen davon, dass ihm der Beruf noch immer Freude bereitet, ist damit auch Verantwortung verbunden: Der einzige Hausarzt kann nicht mal eben verschwinden. Erst recht nicht, wenn er nicht nur moralisch, sondern auch vertraglich ans Vor-Ort-Sein gebunden ist.

Als Marco Poncini die Praxis in Cevio vor sechsunddreissig Jahren übernahm, traf der Kanton mit ihm eine Abmachung, ein Vorgehen, das man damals auch in anderen abgelegenen Tälern wählte, um die medizinische Grundversorgung zu sichern. Heute gibt es im Tessin eine solche Vereinbarung nur noch mit Marco Poncini. Er befolgt sie mit so viel Gewissenhaftigkeit, dass er die Nächte näher an seinem Handy verbringt als an seiner Frau Carmen. Er hört schlecht, aber weil ihn das Hörgerät nervt, trägt er es nur tagsüber.

Will er mehr als ein paar Tage weg... nein, das will er gar nicht.

Will er mit Carmen in Locarno Pizza essen, muss er sich bei der Notfallzentrale abmelden. Will er seine Enkelkinder in Luzern besuchen, muss er die Notfallanrufe an die einzige Praxis des unteren Valle Maggia weiterleiten, des Talabschnitts zwischen Locarno und dem oberen Valle Maggia. Und will er mehr als ein paar Tage weg... nein, das will er gar nicht.

Und seine Frau hat sich sowieso daran gewöhnt, ohne ihn unterwegs zu sein. Sie ist ein Sonnenmensch, er aber mied die Sonne schon in Locarno, wo er aufgewachsen ist. Den Winter mag er lieber als den Sommer, denn dann schafft es die Sonne in Cevio nur um die Mittagszeit über die Berge. Sein schönster Moment ist, wenn sie hinter dem ersten Gipfel verschwindet, dann wieder hervorkommt, hinter dem zweiten Gipfel verschwindet, dann wieder hervorkommt, schliesslich hinter dem dritten Gipfel verschwindet. Es ist eine Kleinigkeit, auf die er jeden Tag wartet.

Denkt über die Zeit nach seiner Pensionierung nach: Arzt Marco Poncini. Foto: Maurice Haas

Dreimal im Jahr verlassen Carmen und Marco Poncini das obere Valle Maggia länger: Im Frühling gehen sie drei Tage nach Arosa, wo er eine Weiterbildung besucht. Im Sommer gehen sie drei Tage nach Davos, auch dort besucht er eine Weiterbildung, während sie Spaziergänge unternimmt. Und im Herbst gehen sie drei Tage nach Venedig und hören sich Opern an. So machen sie das seit... ewig.

Venedig ist Marco Poncinis Lieblingsstadt, sie erfüllt ihn, wie er sagt, mit grossem Glück. Ausser in Italien war er in seinem Leben nur einmal im Ausland, in den 1970er-Jahren reisten Carmen und er mit anderen Gläubigen, die Poncinis sind sehr katholisch, nach Russland. Das war auch das einzige Mal, dass er in ein Flugzeug stieg. Marco Poncini liebt das obere Valle Maggia. Er hasst es, ihm fern zu sein. In Menschenmassen fühlt er sich unwohl, und darunter versteht er schon die Piazza in Locarno. Auch das Reisen widerstrebt ihm, und darunter wiederum versteht er alle Ausflüge, deren Ziele nicht zu Fuss zu erreichen sind (für Venedig macht er eine Ausnahme).

Die wenigen Pausen, die er sich gönnt, verbringt er auf 1800 Metern in einer Alphütte oberhalb von Campo. Am liebsten zieht er los, wenn sich die anderen Wanderer schon auf dem Heimweg befinden, meistens am Mittwochnachmittag. Im Winter weicht er wegen des Schnees zum Monte di Cavergno aus. Oben angelangt, trinkt er Tee aus der Thermoskanne und schaut über sein Tal. Wieder unten, meldet er sich beim Diensthabenden der Notfallzentrale zurück. Er findet, dass er in diesen kurzen Augenblicken mehr Erholung erfährt als andere in zweiwöchigen Ferien. «Ich habe gelernt, den Moment zu geniessen», sagt er.

Ein Viertel der Schweizer lebt in Gegenden ohne ausreichende medizinische Grundversorgung.

Das ist das grosse Glück der Menschen hier. Zweitausend Einwohnerinnen und Einwohner haben nur ihn, im Sommer mit den Touristen bis zu dreitausend. Wie lange noch? Im Herbst wird Marco Poncini siebzig, und so schwer ihm der Gedanke an die Pensionierung fällt: Ewig kann er sie nicht hinauszögern. Bloss liess sich bisher kein Nachfolger finden.

Es ist ein in Randregionen bekanntes Problem. In der Schweiz leben bereits heute ein Viertel der Menschen in Gegenden ohne ausreichende medizinische Grundversorgung. Den Standard dafür hat die OECD einmal gesetzt: Auf tausend Einwohner muss mindestens ein Hausarzt kommen.

Aus einer Studie des Zentrums für Hausarztmedizin beider Basel geht hervor, dass der Altersdurchschnitt der Hausärztinnen und Hausärzte in der Schweiz bei über 55 Jahren liegt, fast ein Fünftel der hausärztlichen Arbeit wird von über 65-Jährigen geleistet. Entscheiden sich wie bisher bloss ein Fünftel der Medizinstudenten für die Hausarztmedizin, ist die Grundversorgung schon ab 2025 nur noch zur Hälfte gesichert.

II.Notfall in der Nacht

Bis vor etwa einem Jahr machte ich mir keine Gedanken, was es für das obere Valle Maggia bedeuten könnte, keinen Arzt mehr zu haben. Dann kam die schlimmste Nacht meines Lebens.

Mit meiner Frau, die hier aufgewachsen ist, wollte ich ihre Mutter besuchen, die in einem Rustico an der Strasse nach Bosco Gurin wohnt. Schon unterwegs war uns übel. Im Rustico angekommen, wurde es richtig unangenehm.

In der Nacht raffte ich mich auf, um uns eine Kanne Tee zu machen. Mit dem Wasserkocher in der Hand stolperte ich über den Küchenteppich und kippte einen Liter brühend heisses Wasser über mich. Dann fiel ich in Ohnmacht. Als ich wieder zu mir kam, pochte mein linkes Bein wie verrückt. Ich schaute an mir hinunter. Der Oberschenkel, das Knie und der Fuss waren grossflächig verbrannt.

Während sich meine Frau über die WC-Schüssel beugte, legte ich mich, am ganzen Körper zitternd, in die Badewanne und liess kaltes Wasser ein. Wir hofften, unsere kleine Tochter schlafe zum ersten Mal in ihrem Leben eine Nacht durch.

«Ruf die Ambulanz», stöhnte ich, als ich einen zweiten Blick auf mein Bein wagte und beinahe das Atmen vergass.

«Die Ambulanz?», ächzte meine Frau. «Du willst die Ambulanz aus Locarno kommen lassen?»

Was ich nicht wusste: Im oberen Valle Maggia gibt es jetzt nur eine Lösung – meine Frau wählte die Nummer von Marco Poncini.

Als ich ihn um Entschuldigung bat, lächelte er und sagte: «Dafür bin ich da.»

Dann ging alles sehr schnell. Keine zehn Minuten später stand Marco Poncini in unserem Rustico, diagnostizierte Verbrennungen zweiten Grades, deckte mich mit Verbandsmaterial und Salben ein. Als ich ihn beim Abschied um Entschuldigung bat, dass wir ihn seiner Nachtruhe beraubt hatten, lächelte er und sagte: «Dafür bin ich da.»

Meine Verletzungen bedurften einer wochenlangen Intensivbehandlung. Wieder bei Kräften, schrieb ich Marco Poncini einen Brief, in dem stand, dass ich gern mit ihm reden würde, um über ihn zu schreiben. «Warum?», fragte er. «Ich bin doch nicht wichtig.»

So ging das einige Monate hin und her. Irgendwann fand er den Gedanken, mir aus seinem Leben zu erzählen, immerhin nicht mehr komplett abwegig. Wir verabredeten, uns in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr ein paarmal zu treffen. Marco Poncini versprach, sich zu melden, wenn er Zeit hätte.

Die Poncinis erwarteten Besuch von ihren Kindern. Tochter Sophia lebt in Locarno, Sohn Damiano lebt in Luzern und ist ebenfalls Hausarzt. Es war seit Jahren die Hoffnung seines Vaters, dass er die Praxis in Cevio dereinst übernimmt. Erstens, dachte Marco Poncini, wäre es für seine Patientinnen und Patienten die beste Lösung, wenn der Nachfolger aus der Familie käme. Und zweitens ist es vielleicht die einzige Lösung.

Die beiden Männer hatten das Thema bereits öfter besprochen, nur zu Ende diskutiert hatten sie es nie. Das wollten sie über die Feiertage ändern.

III. Hausbesuche

Jedes Mal, wenn ich in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr die Stufen zu Marco Poncini hochgehe, steht er, gross gewachsen und hager, schon im Treppenhaus, um den Hals ein Foulard. Es ist dunkel in der Praxis, nur im Behandlungszimmer flackert an der Decke schwach eine Neonröhre. Im Wartezimmer hängt eingerahmt der Hippokratische Eid. Es war Poncinis Ehefrau Carmen, die die Räume vor sechsunddreissig Jahren eingerichtet hat. Zuvor hatte sie als Krankenschwester gearbeitet, danach liess sie sich zur Praxisassistentin umschulen.

Das Hellblau der Wände, die wenigen Möbel, die Gemälde der Jungfrau Maria und von Jesus Christus im Behandlungszimmer: «Das war alles sie», sagt Marco Poncini. «Ohne sie wäre ich verloren.» Wenn er spricht, setzt er manchmal die Brille ab und reibt sich die Augen, oder er spielt mit einem Kugelschreiber. Meistens aber sitzt er nur mit ausgestreckten, überkreuzten Beinen in seinem Stuhl und macht alles in allem keinen Wank.

Man hat nicht den Eindruck, dass sich seit der Übernahme durch die Poncinis viel verändert hätte in der Praxis. Doch das stimmt nur in Bezug auf das Interieur. Die Rolle des Dottore ist eine ganz andere als einst.

Poncini klopfte an die Türen und erlebte es selten, dass man sich über seinen Besuch nicht freute.

Bis Ende der 1990er-Jahre, als man auch im oberen Valle Maggia einen Spitex-Dienst einführte, die Associazione Valmaggese Aiuto Domiciliare, machte die Tour durch die Seitentäler einen Grossteil der ärztlichen Arbeit aus. Zumal damals noch mehr Menschen dort lebten, ältere vor allem, und viele von ihnen nicht besonders mobil waren.

Am Anschlagbrett der Gemeindehäuser hing eine Notiz mit den Terminen von Marco Poncini, gleich neben jenen des Migros-Wagens. Am ersten und dritten Montagnachmittag des Monats war Poncini in Linescio und Bosco Gurin, am zweiten und vierten in Cerentino und den übrigen Dörfern des Valle di Campo. Am Dienstagnachmittag besuchte er Brontallo, Menzonio, Broglio und Peccia, am Donnerstagnachmittag Fusio und den übrigen Teil des Valle di Peccia. Der Freitagnachmittag gehörte den Menschen in Cavergno, dem im oberen Valle Maggia bevölkerungsreichsten Dorf nach Cevio.

Wenn man wollte, dass der Dottore vorbeischaute, konnte man am Morgen in der Praxis anrufen, aber dort, wo er wusste, dass es Patienten hat, ging er ohnehin vorbei. Er parkierte auf dem Dorfplatz und lief durch die Strassen, in der Hand einen kleinen Lederkoffer. Er klopfte an die Türen und erlebte es selten bis nie, dass man sich über seinen Besuch nicht freute. Meistens plauderte man mehr, als dass er jemanden untersuchte. Es gab Kaffee und torta di pane, und wenn er spürte, dass es den Leuten etwas bedeutete, trank er einen Grappa, obwohl er für Alkohol nichts übrig hat. Oder man reichte ihm stolz liquore all’uovo, den Eierlikör, den viele Hausfrauen im oberen Valle Maggia selbst herstellten.

Er besitzt kein Röntgen- und kein Ultraschallgerät. Den Computer benutzt er nur, wenn es nicht anders geht.

Bemisst man die Arbeit eines Arztes einzig danach, ob und wie schnell er ein konkretes medizinisches Problem zu beheben weiss, war Marco Poncini bei seinen Hausbesuchen nicht sehr effizient. «Besonders schwierig war es im Winter», sagt er. «Stell dir vor, du befindest dich in einem Wohnzimmer in Bosco Gurin, im Holzofen knistert das Feuer, und die Patientin, die du untersuchen sollst, trägt vier Schichten Kleider, und um sie herum hat sich die halbe Familie versammelt. Da war ich schon zufrieden, wenn ich den Herzschlag und den Blutdruck einigermassen sicher bestimmen konnte.»

Aber da gab es eben viel mehr, worum er sich kümmerte. Er half bei Problemen mit der AHV, erledigte Korrespondenz mit den Behörden, und erfuhr er, dass ihn jemand mied, weil das Geld fürs Arzthonorar fehlte, stellte er keine Rechnung. Bei seinen Hausbesuchen lernte er die Menschen besser kennen, als wenn er sie in der Praxis gesehen hätte. Er war eine Mischung aus Sozialarbeiter und Pfarrer, aber legte null Wert darauf, dass man zu ihm aufschaute wie einst zu den Kirchenvertretern. Die Leute nannten ihn nicht Dottor Poncini, sondern Marco. Damit war er das pure Gegenteil seines Vorvorgängers, der weit über das Tal hinaus Bekanntheit genossen hatte und über den die Leute voller Ehrfurcht sprachen.

IV. Das Tragen der Schuld

Marco Poncini vermisst die Zeit der Hausbesuche, an seiner Hingabe für den Beruf des Landarzts hat sich seit deren Ende aber nichts geändert. Er besitzt kein Röntgen- und auch kein Ultraschallgerät, und den Computer benutzt er nur, wenn es nicht anders geht. Die Vorstellung, die Krankengeschichten wie heute üblich elektronisch abzuspeichern, ist ihm ein Graus.

Im Raum, der ans Behandlungszimmer grenzt, steht ein hoher, mehrere Meter breiter Schrank, der bis oben voll ist mit handschriftlich verfassten Krankenakten. Sie sind für Poncini wie Tagebücher, zwanzig bis dreissig Zentimeter dicke Dokumente voller Zwischentöne und Empfindungen, die nicht nur das Leben der Patienten erzählen, sondern irgendwie auch sein eigenes.

Es vermischt sich ja alles, wenn man der einzige Hausarzt in der Gegend ist. Die Patienten laufen dem Dottore am Samstagnachmittag im Coop über den Weg, wenn Carmen mit ihm schimpft, weil er die Wochenendeinkäufe unordentlich in den Wagen räumt; sie treffen ihn auf dem Spielplatz mit seinen Enkelkindern; und einmal, letzten Sommer, begegneten sie ihm zu ihrem Erstaunen am Vallemaggia Magic Blues, einem Festival, das während dreier Abende auch auf dem Dorfplatz von Cevio stattfindet. Marco Poncini war gefragt worden, ob er als Pikettarzt aushelfen könne. Es war ihm wahnsinnig zuwider, doch die Bitte abschlagen konnte er nicht.

«Es ist schon vorgekommen, dass ich eine Fehldiagnose gestellt habe.»Marco Poncini, Doktor

Marco Poncini ist ein Einzelgänger. «Ich bin nicht sehr sozial», sagt er. Die Nähe zu seinen Patienten aber mag er, obwohl sie nicht frei von Problemen ist. Am schlimmsten, sagt er, sei es, wenn jemand stirbt, weil er eine Fehldiagnose gestellt habe. Das kommt vor? «Es ist schon vorgekommen.»

Erst nach mehrmaligem Nachfragen wird klar, dass Marco Poncini unter einer Fehldiagnose auch Befunde versteht, bei denen aus objektiver Warte niemandem in den Sinn käme, ihm vorzuwerfen, er habe die Sorgfaltspflicht verletzt oder hätte die Gefährdung voraussehen müssen. Doch er glaubt, dass es sich zu leicht macht, wer keine Schuld empfindet, bloss weil der Fehler ohne Absicht geschah oder aus einem anderen Grund nicht zu verhindern war. Man kann sich auch schuldig fühlen, wenn man nicht schuldig ist: So sieht er das.

«Ob gut oder schlecht – es gibt hier nur mich», sagt er. Das stimmt einerseits. Und andererseits längst nicht mehr. Abgesehen von Notfällen ist es ja nicht so, dass Locarno für die Menschen im oberen Valle Maggia unerreichbar wäre.

Das weiss auch Marco Poncini. Dass viele seiner Patienten heute schon nach Locarno fahren, wenn sie sich bloss die Haare schneiden lassen wollen, erzählt er in einer Mischung aus Vergnügen und Verwunderung. Trotzdem bürdet er sich aus dem Umstand, dass er der einzige Arzt in der Gegend ist, noch immer eine fast übermenschliche Verantwortung auf.

Wenn Marco Poncini jemanden nach Hause geschickt hat in der Überzeugung, es sei nichts, oder wenn er jemandem nicht schnell genug einen Spitaltermin organisiert hat im Glauben, es eile nicht, der Patient dann aber schwer erkrankt, vielleicht sogar stirbt – dann trägt er die Schuld monatelang mit sich herum. In solchen Momenten betet er besonders häufig für Patienten und Angehörige, aber das reicht nicht.

Der erste Schritt, mit einer «Fehldiagnose» klarzukommen, sagt er, ist, den Patienten oder die Familie des Verstorbenen um Verzeihung zu bitten. Er sucht das Gespräch und lädt vielleicht sogar zu viel Schuld auf sich, er geht die Überlegungen, die zu seiner Einschätzung geführt haben, Schritt für Schritt durch und erklärt, was er anders hätte machen müssen. «Ich bin auch nur ein Mensch», sagt er jeweils.

«Unfälle sind anders in der Nacht. Man fühlt sich einsam und hilflos.»Marco Poncini, Doktor

Marco Poncini hat Hausgeburten begleitet, aber zweimal in sechsunddreissig Jahren auch ein Kind sterben sehen. Seit einem Notfall in einem Seitental, bei dem er den Patienten beinahe zu spät erreichte, hat er Steigeisen bei sich, um gerüstet zu sein, wenn er wieder einmal in schwer zugängliches Gebiet gerufen wird. Er war als Erster vor Ort, als sich ein Auto überschlagen und die Steintreppe vor Cevios Hauptkirche demoliert hatte, der Fahrer aber wie durch ein Wunder unverletzt geblieben war. Zwischen Linescio und Cerentino hat er selbst einmal einen Unfall gebaut, aus Unachtsamkeit und weil er es eilig hatte.

Und einmal musste er für eine Totenbescheinigung mitten in der Nacht zum Lago del Narèt, dem Stausee auf über 2300 Metern. Ein Schneesturm, der aus dem Nichts gekommen war, hatte eine Gruppe Wanderer überrascht, zwei von ihnen waren erfroren. Es war stockdunkel, die Strasse schmal, und der Sturm legte noch an Stärke zu. Niemals in seinem Leben, sagt Marco Poncini, habe er sich so gefürchtet. «Unfälle sind anders in der Nacht. Man fühlt sich einsam und hilflos.»

Als er wieder in seinem Bett lag, dankte er den Helfern des Himmels, wie er seine Schutzengel nennt, und dachte nicht zum ersten Mal: «Die müssen viel arbeiten.»

V. Alltag als Arzt

Am liebsten hat es Marco Poncini, wenn sich die Patientinnen und Patienten ohne Termin ins Wartezimmer setzen. Er arbeitet dann so lange, bis niemand mehr da ist. Er ist alles in einem, Frauenarzt, Kinderarzt, Notfallarzt und Hausarzt, zuallererst aber versteht er sich als Zuhörer. Das ist, was für ihn einen guten Arzt ausmacht.

Ein alter Kollege von ihm sagte ihm einmal: «Es gibt keine Krankheiten, nur kranke Menschen.» Daran hat er sich immer gehalten. Wenn die Leute zu ihm kommen mit einem scheinbar banalen Problem, mit Bauchschmerzen zum Beispiel oder Kopfweh, erlebt er es oft, dass sie sich bereits auf dem Weg zur Tür befinden, ehe sie sich noch einmal umdrehen und erst dann das eigentliche Problem zur Sprache bringen, eines, über das sie nicht gerne reden. Schwierigkeiten in der Ehe, keine Lust auf Sex, Selbstmordgedanken.

Es gibt nur zwei Anliegen, denen sich Marco Poncini strikt versagt: Er ist gegen die Abtreibung, und niemals würde er Beihilfe zum Suizid leisten. Beides werde, findet er, heute banalisiert. Ihn stören diese Eingriffe in den Anfang und das Ende des Lebens. Träte eine Frau an ihn heran mit dem Wunsch abzutreiben, würde er sie davon abzubringen versuchen. Dass das nur in seinen ersten Jahren in Cevio ein paarmal vorgekommen ist, hat aber natürlich nicht damit zu tun, dass im oberen Valle Maggia keine Frauen mehr abtreiben. Sondern damit, dass seine Überzeugungen längst weitum bekannt sind. Eine Frau, die abtreiben möchte, sucht sich in Locarno Unterstützung.

Meistens wird es Mittag, bis das Wartezimmer leer ist. Dann geht Marco Poncini über den Dorfplatz zur chiesina, der kleinen Kirche mit der gelbweissen Fassade, für ein kurzes Gebet. Den Morgen über hat er ein paarmal die Vorhänge im Behandlungszimmer zur Seite geschoben und einen Blick auf die Kirche geworfen, jetzt setzt er sich auf eine Holzbank und lässt die Stille wirken.

Ist ein religiöser Mensch: Arzt Marco Poncini. Foto: Maurice Haas

Anschliessend macht er sich auf den Heimweg. Carmen und er leben seit sechsunddreissig Jahren in einer Mietwohnung an der Hauptstrasse. Nach dem Essen blättert er in «La Regione». Er mag es, wenn alles so ist wie immer. Am Nachmittag schaut er noch einmal in seiner Praxis vorbei, gegen halb acht Uhr gibt es Abendessen. Poncinis Lieblingsgericht ist minestrina, eine Gemüsebouillon mit Buchstabenteigwaren, und die Pasta und den Reis will er nicht wie die Südländer al dente, sondern so weich, dass sie im Mund beinahe ohne sein Zutun zergehen. Im Leben von Marco Poncini sind Essen und Trinken von untergeordneter Bedeutung.

Die Zeit vor dem Schlafengehen nutzt er zum Lesen. Manchmal quält er sich durch die medizinischen Fachpublikationen, die er abonniert hat, mit Vorliebe aber vertieft er sich in die Bibel oder in eine der religiösen Zeitschriften, die er sich ebenfalls nach Hause kommen lässt. Wenn er sich ins Bett legt, hofft er, dass er nicht wieder mitten in der Nacht aufwacht. Häufig hofft er vergeblich.

VI. Die Zukunft

Im oberen Valle Maggia wissen alle, dass ihr Arzt die Arbeit bald niederlegt. Trotzdem scheint es niemandem recht bewusst zu sein. Wie soll man sich auch vorstellen, dass einer, der seit sechsunddreissig Jahren immer erreichbar ist, einmal nicht mehr da sein könnte?

Es ist nicht klar, was geschähe, wenn sich Marco Poncini pensionieren liesse, ohne einen Nachfolger zu haben. Im Prinzip liegt die Sicherstellung der medizinischen Versorgung in der Verantwortung der kantonalen und kommunalen Behörden, und laut Philippe Luchsinger, dem Präsidenten des Verbands der Haus- und Kinderärzte, wurde diese Pflicht in anderen Randregionen auch vorbildlich wahrgenommen, etwa im Oberwallis und am Jurasüdfuss.

«Es ist ein aussergewöhnlicher Entscheid, sich als Fremder dauerhaft an einem abgelegenen Ort niederzulassen.»Philippe Luchsinger, Verband der Haus- und Kinderärzte

Heute ist eigentlich jeder Kanton verpflichtet, junge Hausärztinnen und Hausärzte zu unterstützen, indem man ihnen eine halbjährige Praxisassistenz mitfinanziert. Ausgerechnet das Tessin aber hat das als einziger Kanton nicht umgesetzt. Und es hat ein zweites Problem: Zwar wandern viele Ärztinnen und Ärzte aus Italien zu, die aber lassen sich laut Luchsinger fast nur in den Ballungszentren nieder.

Keiner erwartet heute von einem Arzt, dass er ein Berufsethos pflegt wie Poncini: ein Leben der Selbstaufopferung. Eine originelle Lösung fand man vor einigen Jahren im Bündnerland: In einem Tal, das lange Zeit ohne medizinische Versorgung gewesen war, eröffnete eine Churer Gemeinschaftspraxis eine Dépendance, die Ärzte wechselten sich halbjährlich ab. Nicht nur erlebten sie ihre Arbeit von einer neuen Seite, sie erfuhren auch eine willkommene Luftveränderung. Luchsinger: «Es ist ein aussergewöhnlicher Entscheid, sich als Fremder dauerhaft an einem abgelegenen Ort niederzulassen.»

VII. Der Sohn

Eigentlich zieht das obere Valle Maggia seinen Zauber gerade daraus, dass es so überhaupt nichts Urbanes ausstrahlt: Die Busse fahren nur jede Stunde und in den Seitentälern noch seltener, das Ufer der Maggia ist selbst im Hochsommer nie überlaufen, und in den Beizen gibts den Kaffee noch immer für zweifünfzig. Aber es gehört eben auch zur Geschichte des oberen Valle Maggia, dass sich sein Schicksal oft in den Städten entscheidet.

Das war Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts so, als die Menschen zu Hunderten auswanderten. Sie flohen vor der Enge und der Kargheit, vor Tod und Elend bei der Schufterei in den Bergen, sie fühlten sich von der Industrialisierung abgehängt und von den Politikern in Bern vergessen. Und es war so, als die Behörden in Bellinzona in den 1960er-Jahren entschieden, dem oberen Valle Maggia die Eisenbahnverbindung zu kappen. Und jetzt wird es vielleicht wieder so sein.

Im Frühling 2017 dislozierten Poncinis Sohn Damiano und dessen Frau Petra, die in Luzern leben, für ein Vierteljahr nach Cevio, um herauszufinden, ob sie sich den Umzug vorstellen könnten. Aber Petra, nahe Luzern aufgewachsen, tat sich schwer, was die Sache für alle kompliziert machte: für Petra, weil sie niemanden enttäuschen, sich selbst aber treu bleiben wollte; für Marco, weil er sah, dass er Damiano und Petra in eine unmögliche Situation brachte; und für Damiano, weil er sich nicht vom Gedanken lösen konnte, dass er allein für das weitere medizinische Wohlergehen des oberen Valle Maggia verantwortlich ist.

«Eigentlich», sagt Damiano Poncini an einem regnerischen Januarabend in einer Bar in Luzerns Innenstadt, «kann ich das bis heute nicht.» Er hat in Zürich studiert, weil er einst empfand wie viele Junge im Tessin: Wer nicht wenigstens für die Ausbildung aus dem Kanton rauskommt, hat es nicht geschafft. Und wie viele dieser Jungen ist er dann auf der anderen Seite des Gotthards hängen geblieben, inzwischen arbeitet er in einer Gemeinschaftspraxis direkt gegenüber der Bar.

Er hat das krause Haar seines Vaters, nur länger, und in seinem Gesicht erkennt man dieselbe Mischung aus Ernsthaftigkeit und Schalk. In klaren Momenten weiss Damiano Poncini, dass er niemandem ausser den eigenen Kindern etwas schuldig ist. Aber dann beschleicht ihn wieder dieses diffuse Gefühl. Ist es halt nicht doch seine Pflicht?

In dieser Hinsicht funktioniert er wie sein Vater. Der ist einst nur Arzt geworden, weil sein Onkel, ein Hausarzt in Locarno, ihn überredete. Nach Anfangsschwierigkeiten, vor allem in den Chemie- und Physikvorlesungen, fand er doch Gefallen am Studium, aber bis heute gibt es Momente, in denen er sich fragt, was aus ihm geworden wäre, wenn er auf sich selbst gehört und Latein oder Griechisch studiert hätte.

Kurz nach Neujahr teilte Damiano Poncini dem Vater mit, er werde die Praxis definitiv nicht übernehmen. Petra und er, sagte er, wollten mit den Kindern in Luzern bleiben. Die Offenbarung kostete ihn Überwindung.

«Kannst du dir vorstellen, einen Einundsiebzigjährigen mit Blaulicht herumfahren zu sehen?»Marco Poncini, Doktor

Ginge es nur um ihn, würde Marco Poncini die Praxis wohl so lange weiterführen, wie die Gesundheit es zulässt. Nur den Notfalldienst möchte er dringend abgeben. «Oder kannst du dir vorstellen, einen Einundsiebzigjährigen mit Blaulicht herumfahren zu sehen?» Doch etwas beschäftigt ihn: Genügt er noch? Die Jungen, denkt er oft, sind viel besser ausgebildet. Sie kommen mit all den technischen Geräten zurecht, die heute in Hausarztpraxen herumstehen. Sie haben tolle Ideen.

Wäre es also nicht der Patientinnen und Patienten wegen an der Zeit, die Tätigkeit niederzulegen? Und was wäre dann mit ihm, Marco Poncini?

Er würde, sagt er, vermutlich noch ein bisschen öfter wandern gehen, und liebend gern würde er endlich Hebräisch lernen. Und eigentlich, überlegt er kurz, würde es ihn reizen, die Orte zu sehen, an die es die Auswanderer einst verschlagen hat, darunter ein Vorfahre seiner Frau. Es berührt ihn, dass das obere Valle Maggia beides sein kann: ein Paradies für einen wie ihn, ein Fluchtgrund für viele andere. Doch die meisten dieser Wegzüger landeten auf irgendwelchen gottverlassenen Ranches in Kalifornien, und um dorthin zu gelangen, müsste Marco Poncini ja nun wirklich über beinahe undenkbar viele Schatten springen. Also verwirft er den Gedanken wieder und sagt: «Nein, grosse Pläne habe ich nicht.» (Das Magazin)