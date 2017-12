Die Schweiz ist das Land der Tischbomben

Es braucht nicht viel, und in den Schweizer Stuben geht die Post ab: Eine rote Clownnase, ein paar Luftschlangen, ein Hütchen und eine lustige Tröte, schon ist Stimmung da. Dank der Tischbombe! Dem Partyknaller schlechthin, besonders zum Jahresausklang – zu einer richtig schweizerischen Silvesterfeier gehört die Tischbombe immer noch dazu.

Nirgendwo auf der Welt werden so viele Tischbomben in die Luft gejagt wie bei uns. Die Schweiz ist das Land der Tischbombe. Peter Schlappritzi, 55, spricht gar von einer «Tischbomben-Kultur». Er muss es wissen, seit über 20 Jahren entwickelt er Tischbomben für die Constri AG im aargauischen Schinznach-Dorf. Schon viele Feste hat er in Schwung gebracht. Man sei doch an jeder Feier froh um eine Abwechslung, etwas Aufheiterung und Animation, sagt der Fachmann. Besonders an Silvester, wo es gilt, bis Mitternacht durchzuhalten.

Die festliche Füllung soll auch gleich als Tischdeko dienen

Etwa 600'000 Tischbomben explodieren zum Jahresende. Wobei der Fachmann korrigiert: «Die Tischbombe explodiert nicht. Man zündet sie.» Denn gefährlich sei das Kleinst-Feuerwerk nicht – als Ausstossladung dient nicht etwa Schwarzpulver, sondern circa ein halbes Gramm Nitrocellulose (auch Schiessbaumwolle genannt). Damit man sich beim Zünden nicht die Finger verbrennt, solle man allerdings die Bedienungsanleitung beachten, so Schlappritzis Rat. Seit 45 Jahren ist das Familienunternehmen im Tischbomben-Geschäft, als einzig verbliebener Schweizer Hersteller. 15 bis 20 Mitarbeiter produzieren von Januar bis November Tischbomben in Handarbeit. Produktionsleiter Schlappritzi sagt: «Unser Erfolgsrezept ist, dass wir konsequent auf Qualität gesetzt haben.» Das heisst, eine Tischbombe muss randvoll mit Partyartikeln gefüllt sein und absolut präzise funktionieren.

Schlappritzi führt in den Testraum der Firma: Als Nächstes geht die Tischbombe «Happy New Year» hoch. An Silvester muss es glitzern und strahlen, viel Silber, viel Gold. Die festliche Füllung soll auch gleich als Tischdeko dienen. Päng! – eine Bombe muss knallen. Silberne Masken, güldene Tröten, rote Clownase, schwarzer Schnauz. Und viele bunte Kügelchen. Aber kein einziges Konfetti! Das ist durchdacht, denn: Die Hausfrau wolle nach der Party keine Konfetti zusammenkratzen. Und da es in der Regel die Frau ist, die die Tischbombe kauft, werden ihre Wünsche erfüllt. In England oder Frankreich hingegen seien Konfetti ein Muss.

Die Schweiz ist das Land der Tischbombe.

Über eine Million Tischbomben produziert die Constri AG im Jahr. Das Business läuft gut, auch weil die Nachfrage aus dem Ausland stetig steige. Besonders in Deutschland sei man auf den Geschmack gekommen, sagt Schlappritzi. Allerdings würden sich die Deutschen bisher nur an kleine Tischbomben wagen. Immerhin: Noch vor wenigen Jahren kannte der deutsche Duden das Wort «Tischbombe» nicht.

Bei Tageslicht, in nüchternem Zustand betrachtet, wirkt das Papier und Plastikzeugs, das aus der «Happy New Year»-Bombe spickt, doch recht billig, kindisch sowieso. Wird die Tischbombe gezündet, würden Erwachsene tatsächlich zu Kindern, weiss Schlappritzi aus Erfahrung. Sie stürzen sich auf die Teilchen, setzen das Hütchen auf, montieren die rote Nase, kleben den Schnauz an und blasen lustig in die Tröte. «Ist doch schön, wenn man etwas ausflippen kann», sagt der Fachmann. Dessen wahre Passion gilt übrigens dem Gross-Feuerwerk. Schon manch ein Lichtspektakel hat er an den Himmel gezaubert. Kein sinnloses Geballer, stellt er klar, sondern durchkomponierte Einzeleffekte, die sich zu einem bombastischen Schlussbouquet steigern.

Die durchsichtige Tischbombe hat nicht funktioniert

Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um aufzurüsten, rund 60 verschiedene Constri-Tischbomben stehen in den Läden. «Kinderparty» oder «Happy New Year» sind Dauerbrenner. Nicht funktioniert hat, wenig überraschend, die durchsichtige Tischbombe, deren Überraschungseffekt begrenzt war. Jahr für Jahr werden zehn bis zwanzig neue Tischbomben kreiert. Kinofilme («Pirates of the Caribbean», «Dschungelbuch» oder «Jurassic Park») und Anlässe inspirieren die Bombenbauer: «Rose-Party» für den Valentinstag, «Fussballparty» für den WM-Sommer. Speziell für Paare hat man die «Erotic-Party» entwickelt – ohne die rote Clownnase und eine lustige Tröte kommt offenbar auch keine erotische Stimmung auf. Der neueste Knaller im Sortiment ist die mit Partyartikeln und Kägi-fret geladene Bombe, die erste mit Lebensmitteln gespickte Füllung.

Besonders stolz ist der Tischbombenentwickler auf die «Figuren»-Tischbombe: Eisbär, Kaminfeger, Schweinchen oder Glückskäfer stehen zur Wahl. Wird die Bombe gezündet, jagts den Deckel samt Bärenkopf weg. Ein bisschen makaber, oder nicht? «Köpfen oder nicht, das war tatsächlich die Frage», sagt Schlappritzi. Aber: Man könne den Kopf ja wieder aufsetzen. Ein spielerisches Element und erst noch nachhaltig: «Aus der Tischbombe lässt sich ein Kässeli machen.»

Peter Schlappritzi und seine Frau werden die Silvesternacht bei Freunden verbringen, gemütlich zusammen feiern. Für Bombenstimmung ist gesorgt, denn wer ihn einlade, könne darauf zählen, dass er ein paar Tischbomben mitbringe. Und ja, der Eisbär werde bestimmt gezündet werden.

«Das waren für mich die Bilder des Jahres»

Bildredaktor Boris Müller über Trumps Fake-Triumph und den berührenden Abschied von toten Rockstars.

(SonntagsZeitung)