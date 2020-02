Zwei Neue erhalten auf Anhieb zwei Sterne

Kometenhafter Aufstieg in den Gastrohimmel: Der Guide Michelin Schweiz 2020 zeichnet Sven Wassmers «Memories» im Hotel Grand Resort in Bad Ragaz und Jérémy Desbraux' «Maison Wenger» in Le Noirmont JU auf Anhieb mit zwei Sternen aus.

Ebenfalls in die zwei-Sterne-Kategorie aufgestiegen sind die Restaurants «IGNIV by Andreas Caminada» in Bad Ragaz (Chefkoch: Silvio Germann) und St. Moritz (Chefkoch: Marcel Skibba).

In beiden Betrieben liege der Schwerpunkt auf dem Teilen der Speisen, heisst es in der am Montagabend verschickten Mitteilung von Guide Michelin Schweiz.

Ebenfalls in St. Moritz wurde «Da Vittorio» mit zwei Sternen ausgezeichnet. Auch das «Gasthaus zur Fernsicht - Incantare» in Heiden AR erhielt einen zweiten Stern. Insgesamt steigt damit die Zahl der Restaurants, die mit zwei Sternen bewertet werden, von 20 auf 22.