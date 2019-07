Land der unbegrenzten Köstlichkeiten

Es gibt für Europäer drei Arten, mit den kulinarischen und gastronomischen Erfahrungen umzugehen, die der Alltag in Amerika für einen bereithält. Da sind erstens die Dinge, an die man sich gerne gewöhnt: die Steaks, natürlich, oder das inzwischen überall hervorragende Bier. (Bud Light? Gibt es noch, aber selbst in der texanischen Wüste ist es bis zur nächsten Mikrobrauerei nicht weit.) Da sind zweitens die Dinge, an die man sich einfach gewöhnen muss, weil sie sich nicht vermeiden lassen: Das üppige Trinkgeld etwa, das man im Restaurant auch dann liegen lassen muss, wenn der Service schlecht war.