Ein Weihnachtsmenü vom Spitzenkoch

Peter Knogls Erinnerungen an die Weihnachten seiner Kindheit sind noch äusserst wach. Weil er auf einem Bauernhof in Bayern aufgewachsen sei, «in einem 50-Personen-Dorf», habe man am 24. Dezember immer bis gegen 17 Uhr gearbeitet. Erst danach habe sich die Familie daheim versammelt, es wurden Geschenke ausgetauscht. «Und draussen lag in aller Regel viel Schnee.»