«Dillstiele kommen in die Sauce»

Wie kann man denn Salz ersetzen?

Mir kommt da kein vergleich­bares Gewürz in den Sinn. Salz ist Salz.

Bei welchen Speisen macht die Beigabe von Pfeffer Sinn?

Zu Hause verwende ich fast gar keinen Pfeffer, weil ich den Geschmack nicht besonders mag. Ausnahme sind Gerichte mit ­rohem Fleisch, etwa Rindstatar. Auch wenn ich eine Bouillon ­koche, gebe ich ein paar ganze Körner hinzu, um sie abzurunden. Aber: Pfeffer ist nicht das richtige Gewürz, um ein Gericht scharf zu machen. Dafür ist das Aroma zu ausgeprägt.

Wie wichtig ist das Dekorieren?

Ich will nicht auf jeder Zubereitung 45 Dekorationen sehen. Auch wenn man am Ende natürlich möglichst schöne Teller haben will, ist da weniger oft mehr. Kommt hinzu, dass der Hauptgang noch heiss sein sollte, wenn er endlich aus der Küche geht. Das war mir in meiner Karriere nicht immer klar, auch weil ich als Patissière angefangen habe.

Ihre Desserts sind sehr bunt. Soll ein Gericht möglichst farbig an den Tisch kommen?

Ich mag farbenfrohe Speisen. Was jedoch nicht heisst, dass man Zutaten einfärben soll. Ein Wintergericht ist halt einfach blasser und brauner als eines im Sommer. Sowieso, es kann ja auch zu einer Reizüberflutung beim Gast kommen.

Wie voll darf ein Teller sein?

Daheim stelle ich am liebsten einen grossen Topf in die Mitte, jeder bedient sich selbst. Aber im Restaurant? Grundsätzlich essen wir auswärts meist eh zu viel. Was an manchen Orten als Gruss aus der Küche serviert wird, hätte meiner Grossmutter als ganze Mahlzeit gereicht. Wir sollten endlich von der Einstellung wegkommen, dass wir erst dann ­genug für unser Geld bekommen haben, wenn wir übersatt sind. Ich möchte mich nach dem ­Essen nicht schlecht fühlen.