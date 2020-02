Die schönsten kulinarischen Paarungen

Sie sprach mir aus dem Herzen. Und ich begann darüber nachzudenken, ob es denn weitere einfache Zutaten-Paarungen gibt, die gleichermassen glücklich machen können. Hier meine Liste:

Radiesli und Fleur de sel

Vielleicht war es zum ersten Mal in der Goethe-Bar in Zürich, vor ungefähr zehn Jahren. Statt langweilige Salznüssli stellte man mir zu einem Glas Schaumwein überraschend je eine Schale mit gartenfrischen Radiesli und grobem Fleur de Sel auf den Tisch. Wie herrlich das war! Man beisst ins knackige, leicht scharfe Gemüse, gibt dann ein paar Salzflocken aufs freigelegte saftige Innere – und beisst nochmals genüsslich zu. Egal, was man dazu trinkt, so geht kulinarisches Wohlbefinden.

Cervelat und Senf

Nun gut, man muss Fleisch mögen. Aber wie schön ist es dann, einen Cervelat anzuschneiden und ihn mit beissend scharfem Dijonsenf zu geniessen? Vielleicht spielt hier die Erinnerung ans köstliche Wursträdli hinein, das man früher beim Metzger noch häufiger bekam? Vielleicht sind es auch die Tränen, die einem dann ins Auge schiessen? Diese Paarung ist jedenfalls eine ganzheitliche Erfahrung. Mit einem knusprigen, ofenfrischen Stück Brot genossen, erst recht.

Erdbeeren und Schlagrahm

Hochdekorierte Küchenchefs werden nicht müde zu betonen: Beim Genuss geht es in erster Linie um die höchstmögliche Qualität der Produkte. Und diese Kombination ist Lehrstück für den genannten Umstand. Wenn die Erdbeeren perfekt reif und frisch gepflückt sind, so dass sie ganz ohne Zucker auskommen; wenn der Schlagrahm dazu nicht aus dem Schnellbläser kommt, sondern aus Alprahm von Hand geschlagen worden ist – kann das Glück am Gaumen noch grösser werden? Leider werden Sie dafür noch ein paar Monate warten müssen, denn mit Hors-Sol-Erdbeeren aus Spanien funktionierts nicht.

Raclettekäse und Kartoffeln

Es ist zugegebenermassen die aufwändigste Kombination in dieser Aufzählung – weil der würzige Käse erst geschmolzen, die Kartoffeln zuvor gekocht werden müssen. Dies kriegen aber sogar Geniesser hin, die ein Filetiermesser nicht von einer Schaumkelle unterscheiden können. Und etwas müssen diese Menschen ja auch zu schlemmen haben, bevor die Erdbeeren wieder so richtig reif sind.