Das Gelbe vom Blau

Wenn ihr mich dieser Tage seht, fragt bitte nicht, wie es mir geht. Es könnten Missverständnisse entstehen. Tatsächlich sah ich den doch eher befremdlichen Moment, als mir unlängst eine junge Frau über die Strasse helfen wollte, in einem anderen Licht, als ich kurz darauf mein Spiegelbild in einem Schaufenster entdeckte: Meine Lippen waren blau wie die eines kleinen Jungen, der um nichts in der Welt aus dem See steigen will, obwohl er schon völlig unterkühlt ist.