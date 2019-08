Alles in Butter

Warum schmecken Croissants und Kartoffelstock in Frankreich besonders gut? Weil die Franzosen nicht nur exquisite Butterspezialitäten produzieren, sondern Butter auch in einer unvergleichlichen Grosszügigkeit verwenden. So kommt in ein «purée» auf ein Kilogramm Kartoffeln locker ein ganzes Mödeli Butter. Joël Robuchon, Koch des Jahrhunderts, vermählte die beiden Zutaten gar im Verhältnis eins zu eins. Kein Wunder, alles schmeckt einfach besser, wenn man Butter zufügt. Butter dient als Geschmacksträger, verstärkt also die Aromen anderer Zutaten.