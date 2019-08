Cooler Stoff für heisse Tage

Diese Single Malts schmecken nach Sommer

Wilder Zimt

Es dünkt einen fast, man habe nichts im Glas, denn dieser Whisky kommt nahezu farblos daher. Letzteres lässt auf ein jüngeres Destillat schliessen. Und ja, dieser Glen Garioch ist mit sieben Jahren Fassreifung ein Küken unter den Single Malts. Aber man lasse sich nicht täuschen: Hat man ihn einmal im Mund, will er sich vor lauter erfrischenden Zimtnoten gar nicht mehr vom Gaumen lösen. Das ist kein Zufall: Wenn der deutsche Abfüller Jack Wiebers so junges «Gemüse» entdeckt, darf man sich stets auf einen Knaller freuen. Und ja, in diesem Fall kann manch älterer Malt zusammenpacken. (zas)

Glen Garioch, 7y, 56%, 79 Fr., www.whiskytime.ch

Flauschige Biene

Wir schnuppern und schnuppern und könnten das mit diesem Whisky einen ganzen Abend lang tun. Was hier an Duft verströmt wird, läuft unter Nasenekstase und verspricht im Gaumen eine flauschige Landung. Schon nach dem ersten Schluck hören wir vor lauter Nektaraufnahme die Bienen summen, wir kreisen gedanklich von Blüte zu Blüte. Und als wäre das nicht angenehm genug, jagt uns dieser Malt im Abgang auch noch eine Würze hinterher, die haften bleibt. Ein wunderbar ausgereifter Whisky. So möchte man gerne Honigsammler auf einer Sommerwiese sein. (zas)

Blair Athol, 29y, 51,9%, 187 Fr., www.acla-da-fans.ch

Salziger Lebensfunke

Darfs auch etwas süsser sein? Dann kommt dieser flüssige Lebensfunke genau richtig: Vital Spark ist eine Kombination aus kräftigen Sherryfass-Noten und Salz, was sich aufs Bekömmlichste verträgt. Nur vom Torfrauch, den dieser 12-jährige Malt angeblich enthalten soll, merkt man fast nichts. Macht nichts, es wäre vielleicht sogar ein Overkill. Bleibt die Frage: Woher kommt er denn eigentlich, dieser «Vital Spark»? Nun, aus Loch Lomond, der mit Abstand grössten Destillerie in den westlichen Highlands. Und nein, dieses Versteckspiel wäre nicht nötig gewesen. (zas)

Vital Spark, 12y, 50,2%, 65 Fr., www.houseofsinglemalts.ch

Heller Hochtöner

Wäre dieser Whisky ein Lautsprecher, man müsste ihn wohl einen Hochtöner nennen. Glöckchenhell ist die Nase, auf der Zunge kräuseln sich Aprikosen- und Kirschenaromen im besten Säurebereich, der Abgang brennt sich wie eine Kätzchenkralle ein. Das lassen wir uns gerne gefallen, umso mehr, als das meiste aus der Glen-Elgin-Destillerie ja für Blended Malts (White Horse) verwendet wird. Das heisst: Um einen Glen Elgin als Single Malt zu finden, muss man wirklich Glück haben. Cadenhead, der älteste unabhängige Abfüller Schottlands, hat hier ein Bijou entdeckt. (zas)

Glen Elgin, 23y, 50,6%, 175 Fr., www.cadenheads.ch

Beglückende Zitrone

Glen Moray gehört in Grossbritannien zu den Top-5-Single-Malts. Hierzulande ist diese Speyside-Destillerie weniger bekannt, was unseren Entdeckergeist jedoch umso mehr beflügelt. Und siehe da: In der Nase lässt sich bereits jene Geschmeidigkeit ahnen, die uns anschliessend im Gaumen beglücken wird. Es ist eine Kombination aus Zitrusfrüchten, Pfeffer sowie einer Prise Honig – und das ist nicht alles: Wenn man diesem fassstarken Malt ein paar Tropfen Wasser beigibt, dann wird er noch zitroniger, noch pfeffriger. So geht hochprozentige Erfrischung im Sommer. (zas)

Glen Moray, 28y, 50,9%, 189 Fr., www.acla-da-fans.ch