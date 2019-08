«Dem Partner gefallen zu wollen, macht furchtbar unattraktiv»

Sondern?

Manchmal kommen auch Frischverliebte, die sich für die Zukunft wappnen wollen

Verliebte machen präventiv eine Therapie?

Genau, weil sie sehen, wie Beziehungen in ihrem Freundeskreis kaputtgehen – und genau das möchten sie eben vermeiden.

Was raten Sie ihnen?

Zum Beispiel, dass sie nicht überlegen sollen, wie sie sich am besten verhalten, um dem Partner zu gefallen. Das macht furchtbar unattraktiv. Gemeinsamkeiten sind zwar das Fundament einer Beziehung, aber an den Differenzen wächst man als Paar. Ich ermutige meine Klienten deshalb, Meinungsverschiedenheiten zu verhandeln und Lust am Unterschied zu entwickeln. Liebende sollen sich einander so zeigen, wie sie sind.

Warum fällt das vielen so schwer?

Einerseits aus Angst vor Ablehnung. Andererseits aber auch, weil sich viele ein angepasstes Verhalten im Berufsleben antrainieren. Dort werden wir ständig darauf getrimmt, uns so zu benehmen, dass möglichst alles reibungsfrei abläuft. Wir versuchen uns in die Kunden hineinzuversetzen, wenn wir ihnen etwas verkaufen wollen. Wir wollen dem Chef gefallen, damit er uns befördert. Für Beziehungen ist das jedoch Gift. Wenn man es dem anderen immer recht machen will, ist man für den Partner kein Gegenüber auf Augenhöhe – und vor allem ist man für ihn eins: langweilig. Deshalb sollten Paare lernen, nicht nur unverfängliche Wünsche zu äussern.

Sondern?

Es fällt nicht allen leicht, dem Partner zu sagen: Ich möchte eine erotische Fantasie mit dir umsetzen. Zum Beispiel Analsex. Wenn man es trotzdem wagt und darüber spricht, lernen sich beide von einer neuen Seite kennen, egal, ob man am Ende die eine Fantasie umsetzt oder nicht. Gibt man sich aber nicht zu erkennen und unterdrückt Wünsche, die in einem schlummern, drängen diese früher oder später doch nach Umsetzung. Manchmal fliegt ein Geheimnis erst nach vielen Ehejahren auf, und da ist man dann plötzlich mit einer Seite des Partners konfrontiert, die man mit sich selbst überhaupt nicht vereinbaren kann.

Zum Beispiel?

Wenn die Ehefrau etwa herausfindet, dass ihr Mann regelmässig Pornos schaut, obwohl sie es moralisch verwerflich findet. Sie wird im ersten Moment schockiert sein und ihrem Mann wahrscheinlich vorwerfen, dass er ein Ekel sei. Aber statt ihn zu verurteilen, müsste sie den Fokus auf sich richten: Warum macht mich das so wütend? Wo genau liegt mein wunder Punkt? Vielleicht schämt sie sich, einen Partner zu haben, der Frauen als Objekt betrachtet. Oder sie ist eifersüchtig, oder sie fühlt sich nicht begehrenswert. Derartige Gefühle müssen die Eheleute miteinander besprechen. Auch wenn es unbequem ist, lernen sich Paare über ihre Unterschiede am besten kennen